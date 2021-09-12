Ким Кардашян появилась на публике в глухой балаклаве и напугала поклонников
Американская знаменитость Ким Кардашян появилась на публике в глухой кожаной балаклаве. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.
Американская знаменитость Ким Кардашян появилась на публике в глухой кожаной балаклаве. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.
На кадрах телезвезда позирует в черном кожаном плаще, ботфортах и балаклаве, полностью скрывающей ее лицо. В руках у нее сумка Balenciaga.
Комментаторов напугал внешний вид знаменитости — они поинтересовались, все ли у нее в порядке, и отметили, что это не лучший наряд Кардашян. Некоторые отметили сходство знаменитости с героиней Американской истории ужасов, передает Lenta.ru.
Другие подписчики Кардашян посчитали, что на этот образ ее вдохновил супруг Канье Уэст — с конца мая рэпер постоянно появляется на публике в балаклаве.