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Ким Кардашян появилась на публике в глухой балаклаве и напугала поклонников

Ким Кардашян ФОТО: Jennifer Graylock/PA Wire/PA Images

Американская знаменитость Ким Кардашян появилась на публике в глухой кожаной балаклаве. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах телезвезда позирует в черном кожаном плаще, ботфортах и балаклаве, полностью скрывающей ее лицо. В руках у нее сумка Balenciaga.

Комментаторов напугал внешний вид знаменитости — они поинтересовались, все ли у нее в порядке, и отметили, что это не лучший наряд Кардашян. Некоторые отметили сходство знаменитости с героиней Американской истории ужасов, передает Lenta.ru.

Другие подписчики Кардашян посчитали, что на этот образ ее вдохновил супруг Канье Уэст — с конца мая рэпер постоянно появляется на публике в балаклаве.

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