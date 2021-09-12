Дочь рассказала о последней встрече с Меньшовым в реанимации: Это реальный фильм ужасов

Меньшовой пришлось надеть специальное защитное облачение. «Это было довольно страшно. Это не просто »красная« зона, а такая »бордовая« зона, – рассказала о ситуации в медицинском учреждении артистка. – Надо видеть это место. Это реальный фильм ужасов, понимаете, это фильм-катастрофа. Из серии сериала »Чернобыль«, когда гигантские коридоры, где они (измотанные медики – прим. ред.) лежат на этих диванах, лицом вниз, спят – это уровень подвига невероятный».

По словам Меньшовой, отец ее сразу узнал несмотря на костюм, закрывающий большую часть лица. Режиссер взял дочь за руку, пишут Дни.ру.

«Мы не могли поговорить, потому что он был под маской, которую нельзя было снимать. Потому что у него сразу падала сатурация», – поведала знаменитость.

Меньшова принесла отцу уху. Блюдо режиссеру приготовили в его любимом ресторане. «Что ты мне привезла?» – спросил у наследницы режиссер, когда с него все же сняли маску. Владимир Валентинович угощению очень обрадовался.