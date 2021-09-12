Вс, 12.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Принца Гарри и Меган Маркл закидали камнями на публике

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: Damir Sagolj

На днях в Лондоне состоялась премия «The National Television Awards», где профессионалам в сфере кино вручают награды за достижения. Принц Гарри и Меган Маркл в это время были в столице, но на шоу их никто не видел. Причину, по которой они пропустили мероприятие, никто не уточняет.

Во время церемонии организаторы включили отрывки из интервью супругов для шоу Опри Уинфри. Всех поразила реакция публики. Многие начали возмущаться, кричать и даже освистывать герцогов Сассекских, пишут Дни.ру.

«Когда появилась Меган, публика разразилась криками. Некоторые кричали и смеялись», – пишут во всех газетах.

Видимо, англичане до сих пор не могу забыть скандал, который крутится во круг Королевской семье уже несколько месяцев. Напомним, что в одном из интервью принц Гарри и его жена обвинили Елизавету II и ее членов семьи в неподобающем отношении к Меган.

На протяжении многого времени весь мир следит за конфликтом. Родители двоих детей все не могут забыть обиды, а только лишь усугубляют ситуацию. Недавно пара заявила, что готова предоставить еще порцию разоблачений семьи.

НАВЕРХ
Back