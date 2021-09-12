Принца Гарри и Меган Маркл закидали камнями на публике

Во время церемонии организаторы включили отрывки из интервью супругов для шоу Опри Уинфри. Всех поразила реакция публики. Многие начали возмущаться, кричать и даже освистывать герцогов Сассекских, пишут Дни.ру.

«Когда появилась Меган, публика разразилась криками. Некоторые кричали и смеялись», – пишут во всех газетах.

Видимо, англичане до сих пор не могу забыть скандал, который крутится во круг Королевской семье уже несколько месяцев. Напомним, что в одном из интервью принц Гарри и его жена обвинили Елизавету II и ее членов семьи в неподобающем отношении к Меган.