Вс, 12.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Фото: известный стилист Женя Фокин показал свою маму

Женя Фокин ФОТО: Konstantin Sednev

Популярный в Эстонии стилист Женя Фикон показал в своем Instagram фото матери. Кроме того, Женя поделился опытом поездки в театр в Вильянди.

Как пишет стилист, они с мамой поехали в Вильянди, чтобы посетить театр, но Фокин перепутал время, и они опоздали на спектакль. «Жизнь — это театр. Бывают разные ситуации, но мы всегда сами решаем, как реагировать», - написал Женя.

Теперь стилист с мамой поедут на спектакль в ноябре.

НАВЕРХ
Back