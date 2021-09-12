Фото: известный стилист Женя Фокин показал свою маму

Как пишет стилист, они с мамой поехали в Вильянди, чтобы посетить театр, но Фокин перепутал время, и они опоздали на спектакль. «Жизнь — это театр. Бывают разные ситуации, но мы всегда сами решаем, как реагировать», - написал Женя.