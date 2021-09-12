Скончалась одна из исполнительниц хита «Yes Sir, I Can Boogie»
Из Мадрида пришла грустная новость — скончалась Мария Мендиола. Певица ушла из жизни в возрасте 69 лет. Причина смерти звезды пока не уточняется.
Из Мадрида пришла грустная новость — скончалась Мария Мендиола. Певица ушла из жизни в возрасте 69 лет. Причина смерти звезды пока не уточняется.
Данные о смерти Марии Мендиолы подтвердили ее близкие, однако они не стали говорить, по какой причине исполнительница ушла из жизни. На официальном сайте Baccara также появилось печальное сообщение, сообщает Starhit.ru.
«Как сложно мне это публиковать… Моя дорогая, прекрасная артистка, но для меня прежде всего друг, ты покинула нас. Невозможно передать словами… Я могу только поблагодарить за любовь, которую получала от тебя… Люблю!» — написала 70-летняя Майте Матеос.
Дуэт Мендиолы и Матеос образовался в 70-х. Поначалу артистки перепевали хиты ABBA, Boney M и Донны Саммер, позже на них обратил внимание служащий немецкой звукозаписывающей компании BMG и пригласил в Гамбург.
Там Мария и Майте познакомились с продюсером Рольфом Соей, под чьим руководством выпустили трек «Yes Sir, I Can Boogie». В итоге сингл занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире.