Скончалась одна из исполнительниц хита «Yes Sir, I Can Boogie»

Данные о смерти Марии Мендиолы подтвердили ее близкие, однако они не стали говорить, по какой причине исполнительница ушла из жизни. На официальном сайте Baccara также появилось печальное сообщение, сообщает Starhit.ru.

«Как сложно мне это публиковать… Моя дорогая, прекрасная артистка, но для меня прежде всего друг, ты покинула нас. Невозможно передать словами… Я могу только поблагодарить за любовь, которую получала от тебя… Люблю!» — написала 70-летняя Майте Матеос.

Дуэт Мендиолы и Матеос образовался в 70-х. Поначалу артистки перепевали хиты ABBA, Boney M и Донны Саммер, позже на них обратил внимание служащий немецкой звукозаписывающей компании BMG и пригласил в Гамбург.