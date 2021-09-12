РЕЙВ в КУМУ: безумное мероприятие прошло слишком культурно – зато какие наряды!

В этом году на рейв приехали диджеи из Великобритании DJ Rezzett и Giant Swan.

Визуальное оформление ночного мероприятия было создано видеохудожником Микком-Майтом Киви. В дополнение к музыкальной и визуальной составляющей рейва гости смогли увидеть танцевальное представление известного хореографа Рене Кёстера.

Тийю, которая пришла вместе со своими друзьями Евгением и Валерием, сказала, что это не первая рейв-вечеринка для них. Друзья отметили, что они часто на них ходят, и такие мероприятия им очень нравятся.

«Меньше людей - лучше!»,

- ответил Евгений на вопрос о том, что на этот рейв пришло не так много народа.

Вообще, рейв подразумевает большое количество людей, но, учитывая сложившиеся реалии, пожалуй, Евгений прав.

Рейв — это организованная танцевальная вечеринка с привлечением диджеев, обеспечивающих бесшовное воспроизведение электронной танцевальной музыки.

Люди приходят на рейв, чтобы проникнуться атмосферой, следую тактам и битам музыки.

Стоит отметить, что многие посетители жаловались на слишком яркий свет. Помещение освещалось многочисленными цветными прожекторами. Некоторые также пожаловались на плохую акустику - музыка, порой, играла настолько громко, что народу приходилось покидать танцпол.



На мероприятие приехало много иностранцев. Среди них были молодые ребята из Хельсинки. Так как они сильно выделялись своими яркими образами, мы попросили рассказать об их стиле одежды.



«Мы вдохновлялись стилем подростков, посещающих клубы Нью-Йорка в начале 90-х», - пояснил высокий парень с усами. Также ребята черпают вдохновение из уличного стиля Токио, Японии.

Также сейчас в музее проходит выставка «Всю ночь на ногах. Рейв-культура крупным планом». Это первая проходящая в Эстонии выставка, на которой рассматривается феномен рейва. Общее понятие «рейв» подразумевает праздники электронной музыки, которые характеризуются спонтанностью и культурной независимостью. Цель выставки – раскрыть политический потенциал рейва и его поэтическую целостность: культура рейва всегда отражала процессы, происходящие в обществе, и реагировала протестом и отрицанием на существующий социальный строй или нормы.

Демонстрируемые на выставке произведения дают представление о различных формах проявления рейв-культуры, предлагая на суд зрителя трактование этого мощного культурного феномена различными художниками, начиная с периода расцвета рейва в Лондоне 1980-х годов до современной клубной культуры в Берлине. Кроме этого, на выставке рассматривается появление рейва в Эстонии, а также связанные с этим события и субкультура.

Помимо исследования рейва как культурного феномена в историческом контексте, выставка, по словам куратора, предоставляет возможность поразмышлять на животрепещущие темы – о ночной жизни и будущем клубов в контексте пандемии и изменившихся условий социума.