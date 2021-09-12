Умер актер сериала «Глухарь»

Актер родился в Москве в 1958 году. В 1986 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Малом театре и театре «Модерн». Яковлев также профессионально занимался спортом — он был мастером спорта по академической гребле, пишет Lenta.ru.