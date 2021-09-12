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Умер актер сериала «Глухарь»

Владимир Яковлев ФОТО: Кадр из фильма

Российский актер театра и кино Владимир Яковлев умер на 63 году жизни. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.ру».

Причина смерти Яковлева не уточняется.

Актер родился в Москве в 1958 году. В 1986 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Малом театре и театре «Модерн». Яковлев также профессионально занимался спортом — он был мастером спорта по академической гребле, пишет Lenta.ru.

Дебютировал актер ролью в спортивной драме «Поражение после победы». Всего на счету у актера более 170 кинокартин и сериалов, в числе которых «Черные береты», «Золотое дно», «Сармат», «Оперативный псевдоним», «Глухарь», «Интерны» и другие.

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