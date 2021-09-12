Тур-менеджер Rolling Stones копал могилу собаке и умер

Музыкант Джо Сатриани, с которым Бридген сотрудничал более 30 лет, в своем Twitter уточнил, что инцидент произошел 5 сентября.

14-летнюю австралийскую овчарку Бридгена по кличке Трэвис усыпили через два дня, сообщает Lenta.ru.

Мик Бридген был концертным менеджером многих музыкантов. Помимо Rolling Stones и Сатриани, с ним работали Боб Дилан и Карлос Сантана. Также он был сооснователем компании Wolfgang Records. Помимо музыки, Бригден увлекался виноделием.

24 августа стало известно о смерти барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса. Как рассказал публицист музыканта, тот мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Ему было 80 лет.