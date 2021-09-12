Актриса Анастасия Макеева рассказала о своем состоянии

«Моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита», — написала Макеева. Она отметила, что обострение купировали, и врач посоветовал ей лежать в больнице. «Но жизнь никто не отменял», — подчеркнула актриса, опубликовав также фото с бланком о выписке, пишет Lenta.ru.