«Ломает судьбы»: Гулькина рассказала, как Пугачева одним звонком разрушала карьеру неугодных звезд

По ее словам, сейчас не достаточно одного лишь таланта – необходима финансовая помощь и связи в шоу-бизнесе, в особенности поддержка со стороны Аллы Пугачевой, пишет TopNews.ru.

Она отметила, что в юности верила «в честность и справедливость».

«Сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне. А все наоборот, оказывается!» – сказала Гулькина.

Она отметила, что знает много исполнителей, которых услышала Алла Пугачева, и которые вслед за этим исчезли с музыкального небосклона.

Она отметила, что раньше Иосиф Кобзон решал «кому быть и не быть», а теперь эта роль отведена Пугачевой.

«Алла имеет очень весомое мнение», – сказала Гулькина.

Бывшая солистка «Миража» подчеркнула, что Примадонна может сделать единственный звонок и просто сказать, чтобы «этого человека не было на Первом канале никогда».

Елена Ханга возразила, отметив, что сейчас любой человек может продвинуться благодаря интернету, а в качестве примера привела певицу Манижу, поехавшую на «Евровидение» в 2021 году без появления до этого на федеральных каналах.

Однако Гулькина подчеркнула, что и здесь не обошлось без финансовых вливаний.

«Просто надо было сделать из этого человека звезду», – сказала 57-летняя Наталья Гулькина.