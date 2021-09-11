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Безопасно ли мыться во время простуды: объясняет отоларинголог

Женщина принимает душ. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если мытье во время простуды способствует дельнейшему переохлаждению организма, это может ухудшить состояние пострадавшего человека, спровоцировать возникновение осложнений.

Существует мнение, что во время простудных заболеваний опасно переохлаждаться, и потому лучше отказаться на время от процедур мытья. В интервью врача отоларинголога Арсения Пескова прозвучало мнение о том, что принятие душа во время простуды может навредить человеку, если тот пренебрегает мерами предосторожности. Например, слишком долгое принятие горячей ванны может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы, а также может навредить организму выход еще мокрого после мытья человека на холодный воздух.

Песков заметил, что определенная опасность того же принятия душа может быть связана с тем, что в возникшей парной атмосфере «могут набухнуть и без того раздраженные слизистые в носу, и возникнет чувство заложенности, – но это временное явление», пишет Medikforum.ru.

Отоларинголог подчеркнул, что реальная угроза состоянию простуженного человека из-за мытья может возникать очень редко. В то же время Песков пояснил, что после процедуры опасно попадать под сквозняк, так что окна в квартире следует заранее закрыть, вдобавок следует тщательно вытереться.

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