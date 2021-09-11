Безопасно ли мыться во время простуды: объясняет отоларинголог
Если мытье во время простуды способствует дельнейшему переохлаждению организма, это может ухудшить состояние пострадавшего человека, спровоцировать возникновение осложнений.
Если мытье во время простуды способствует дельнейшему переохлаждению организма, это может ухудшить состояние пострадавшего человека, спровоцировать возникновение осложнений.
Существует мнение, что во время простудных заболеваний опасно переохлаждаться, и потому лучше отказаться на время от процедур мытья. В интервью врача отоларинголога Арсения Пескова прозвучало мнение о том, что принятие душа во время простуды может навредить человеку, если тот пренебрегает мерами предосторожности. Например, слишком долгое принятие горячей ванны может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы, а также может навредить организму выход еще мокрого после мытья человека на холодный воздух.
Песков заметил, что определенная опасность того же принятия душа может быть связана с тем, что в возникшей парной атмосфере «могут набухнуть и без того раздраженные слизистые в носу, и возникнет чувство заложенности, – но это временное явление», пишет Medikforum.ru.
Отоларинголог подчеркнул, что реальная угроза состоянию простуженного человека из-за мытья может возникать очень редко. В то же время Песков пояснил, что после процедуры опасно попадать под сквозняк, так что окна в квартире следует заранее закрыть, вдобавок следует тщательно вытереться.