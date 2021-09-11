Организаторы Дней ностальгии в Хаапсалу: наши противники считают, что мы пропагандируем флаг СССР

Организаторы Ева и Ромми вот уже в 17-ый раз проводят Дни ностальгии совместно с театром «Сеэ», пишет Elu24.

По словам Ромми, идея Дней ностальгии частично заимствована из Швеции, где проходила выставка старых тракторов. Однако он ее немного видоизменил, и теперь люди едут через всю Эстонию в Хаапсалу, чтобы окунуться в волну ностальгии.

Организаторы Дней ностальгии ФОТО: Pilt videost

В Дни ностальгии люди носят старомодную одежду, даже в стиле 1970-х. По словам Евы и Ромми, они не устанавливали никаких критериев в отношении одежды. «Гости должны одеться в стиле одной эпохи, а не смеси нескольких разных эпох, но в остальном у каждого есть свобода действий», - объяснила Ева.

Поскольку мероприятие проводится уже много лет, для многих это событие года, dtlm можно показать свою старую Ладу или Волгу.

Анти, который принимает участие в мероприятии, планировал приехать туда на милицейской машине, к сожалению, он не смог вовремя подготовить автомобиль, и ему пришлось искать альтернативу и приехать на другой - красной ВАЗ2105.

Анти и его машина ФОТО: Erakogu

Почему-то наиболее распространенным стилем одежды во время Дней ностальгии являются времена ЭССР и колхоза. Однако это заставило некоторых людей называть праздник пропагандой красного флага.