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Вечный холостяк! Родион Газманов о том, почему до сих пор не женился

Родион Газманов. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

В июле Родиону Газманову исполнилось 40 лет. Поклонники певца постоянно у него спрашивают, когда же он женится и обзаведется детьми. Артист ответил на бестактные вопросы любопытных.

Родион Газманов живет один, компанию ему составляет лишь кот породы мейн-кун. «До сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни. Мне люди пишут: «Вот 40 лет, детей нет, что вообще такое?» Каждый отвечает за свою жизнь и давать советы, когда нужно жениться, — дичайшая безвкусица», — заявил исполнитель в программе «Однажды...» на НТВ.

При этом артист надеется, что все же встретит ту единственную, с которой построит крепкую семью. «В последнее время все-таки задумываюсь о жене и детях. Хочется, чтобы ребенок рос в полноценной семье, чтобы мама и папа были вместе навсегда, чтобы ребенку не пришлось пройти через развод родителей», — отметил Газманов, сообщает Starhit.ru.

К слову, в 13-летнем возрасте певец тяжело перенес расставание своих родителей. Именно поэтому Родион не хочет, чтобы его наследники чувствовали то, что когда-то чувствовал он сам.

«Это был день, когда какая-то часть моей жизни дала трещину. Для ребенка семья — это его фундамент. Когда все это разваливается, происходит переоценка. Я думал, что мама и папа всегда будут вместе. Я сначала обвинял себя, потом понял, что не при чем», — заключил артист.

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