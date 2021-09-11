«Не различаю жюри, плохо вижу»: 96-летний Михаил Серебряков покорил судей шоу «Голос 60+»

Газманов признался, что для него большая честь работать с таким человеком, как Михаил Серебряков, которому, к слову, 19 сентября исполнится 97. На сцену артист вышел с палочкой, но прекрасно исполнил свою композицию, чем покорил не только судейство, но и телезрителей, пишет Starhit.ru.

«Я действительно любовался его интонациями, которые сейчас почти исчезли. Как он круто пел! Низкий поклон вам!» — обратился Газманов к Серебрякову.

Артист пришел на песенный конкурс не один, за кулисами за него болели внук и правнучка. «Спасибо вам!» — обратился Серебряков к родным и ушел со сцены в сопровождении Дмитрия Нагиева и сотрудника проекта.

«До чего трогательно! Эта манера пения! Сейчас такого нет. Я в восторге!» — отметила Лайма Вайкуле, которая, к слову, тоже занимает красное кресло жюри.