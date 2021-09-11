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«Не различаю жюри, плохо вижу»: 96-летний Михаил Серебряков покорил судей шоу «Голос 60+»

Михаил Серебряков ФОТО: скриншот видео

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков так пронзительно исполнил песню «Родина» на «слепых» прослушиваниях, что к нему практически с первых нот повернулись все члены судейства. В итоге артист выбрал своим наставником Олега Газманова.

Газманов признался, что для него большая честь работать с таким человеком, как Михаил Серебряков, которому, к слову, 19 сентября исполнится 97. На сцену артист вышел с палочкой, но прекрасно исполнил свою композицию, чем покорил не только судейство, но и телезрителей, пишет Starhit.ru.

«Я действительно любовался его интонациями, которые сейчас почти исчезли. Как он круто пел! Низкий поклон вам!» — обратился Газманов к Серебрякову.

Артист пришел на песенный конкурс не один, за кулисами за него болели внук и правнучка. «Спасибо вам!» — обратился Серебряков к родным и ушел со сцены в сопровождении Дмитрия Нагиева и сотрудника проекта.

«До чего трогательно! Эта манера пения! Сейчас такого нет. Я в восторге!» — отметила Лайма Вайкуле, которая, к слову, тоже занимает красное кресло жюри.

После выступления ветерана Великой Отечественной войны расчувствовался и ведущий «Голоса 60+» Дмитрий Нагиев. «Для меня честь обнять вас!» — обратился актер к Михаилу Серебрякову.

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