Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от Ольги Абрамовой

«Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть», - сказал музыкант журналистам.

Сергей Шнуров рассказал, что в доме у него еще живет три кошки и собака, а потому у него нет времени на хобби. Артист не отрицает, что стал семейным человеком, а это связано со старением. Раньше же он считал счастьем «любую симпатичную девушку в гримерке», пишет RUS.TVNET.lv.