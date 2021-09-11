Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от Ольги Абрамовой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от возлюбленной Ольги Абрамовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от возлюбленной Ольги Абрамовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть», - сказал музыкант журналистам.
Сергей Шнуров рассказал, что в доме у него еще живет три кошки и собака, а потому у него нет времени на хобби. Артист не отрицает, что стал семейным человеком, а это связано со старением. Раньше же он считал счастьем «любую симпатичную девушку в гримерке», пишет RUS.TVNET.lv.
У музыканта есть еще двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы «Пеп-Си» Светланы Костицыной.