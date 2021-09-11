Выбывший из президентской гонки Хенн Пыллуаас нарисовал портрет Алара Кариса

Хенн Пыллуаас, председатель фракции EKRE, претендовавший на пост президента, посетил Таллиннский университет, где его сопровождало телевидение. Политик нарисовал следующего президента Эстонии Алара Кариста и, среди прочего, рассказал, почему он считает университеты «иммиграционными насосами».
Пыллуаас также кратко объяснил, почему не стал президентом. «Фактически, отсутствовали две подписи, необходимые для представления кандидата в президенты», - засмеялся он. Политик признал, что сожалеет о том, что не состоялись настоящие выборы. «С другой стороны, все, что этому предшествовало, было фантастикой!» - добавил он, пишет Elu24.
Также Дыллуаас сказал, что его дети были немного разочарованы тем, что не смогли переехать в замок Кадриорг, но его жену это устраивало, потому что, по его мнению, президент теряет свою личную жизнь. «Вас всегда окружают посторонние люди 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и вы на глазах у всех!» Ведущие протестировали Пыллуааса в рисовании, ведь когда-то он изучал искусство в Таллиннском университете. Кого еще нарисовать, кроме Алара Кариста, нового президента Эстонии!
Пыллуаас неоднократно высказывался на тему университетов: «Сегодня, когда я пришел в студию, молодой человек спросил: «Господин Пыллуаас, вы действительно работаете с этим красным университетом?» Вот в чем суть дела - получаемое вами образование явно склоняется к этому глобалистическому, либеральному мировоззрению. Фактически, вы не можете найти золотую середину», - сказал он.
Летом Пыллуаас сообщил телеканалу TV3, что университеты похожи на иммиграционную насосную станцию. «Беспокойство заключается в том, что цель — интернационализировать университеты и привлечь иностранных студентов. [...] Здесь большое количество студентов из Африки и Азии. Мы даем им образование на деньги налогоплательщиков, они не учат эстонский язык и уезжают», - сказал он.