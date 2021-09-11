Выбывший из президентской гонки Хенн Пыллуаас нарисовал портрет Алара Кариса

Пыллуаас также кратко объяснил, почему не стал президентом. «Фактически, отсутствовали две подписи, необходимые для представления кандидата в президенты», - засмеялся он. Политик признал, что сожалеет о том, что не состоялись настоящие выборы. «С другой стороны, все, что этому предшествовало, было фантастикой!» - добавил он, пишет Elu24.

Также Дыллуаас сказал, что его дети были немного разочарованы тем, что не смогли переехать в замок Кадриорг, но его жену это устраивало, потому что, по его мнению, президент теряет свою личную жизнь. «Вас всегда окружают посторонние люди 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и вы на глазах у всех!» Ведущие протестировали Пыллуааса в рисовании, ведь когда-то он изучал искусство в Таллиннском университете. Кого еще нарисовать, кроме Алара Кариста, нового президента Эстонии!

Хенн Пыллуаас нарисовал Алара Кариса ФОТО: Erakogu.

Пыллуаас неоднократно высказывался на тему университетов: «Сегодня, когда я пришел в студию, молодой человек спросил: «Господин Пыллуаас, вы действительно работаете с этим красным университетом?» Вот в чем суть дела - получаемое вами образование явно склоняется к этому глобалистическому, либеральному мировоззрению. Фактически, вы не можете найти золотую середину», - сказал он.