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Миллиардер извинился за изнасилование модели покупкой туфель на 70 тысяч

Секс. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Популярная модель OnlyFans обвинила в изнасиловании своего бывшего поклонника, основателя американской компании Diamond Resorts Стивена Клобека (Stephen Cloobeck). Соответсвующий иск поступил в суд Калифорнии, сообщает в эксклюзивном материале Page Six.

26-летняя Стефани Гурзански (Stefanie Gurzanski), известная в соцсетях под псевдонимом Baby G, рассказала, что ее первая встреча с 59-летним Клобеком состоялась в его особняке. По словам девушки, на свидании бизнесмен стянул с нее платье и проявил действия сексуального характера без ее согласия, передает Lenta.ru.

На следующий день «в знак примирения» миллиардер пригласил Гурзански за покупками. Во время шопинга он привел ее в магазин люксового бренда Louboutin и приобрел для нее обувь на 70 тысяч долларов. Отмечается, что после этого пара посетила несколько других бутиков, где девушка получила в подарок различные предметы роскоши.

«Госпожа Гурзански не смогла справиться с эмоциями и последствиями подлого поступка Клобека и, как многие жертвы сексуального насилия, не верила, что оказалась в подобной ситуации. Она сделала все возможное, чтобы рационализировать произошедшее в своей голове и простить себя за то, что случилось», — говорится в сообщении защиты.

Сама Гурзански добавила, что на протяжении пяти месяцев отношений бизнесмен требовал от нее перестать публиковать откровенные снимки на OnlyFans и обзывал ее работницей секс-индустрии. По этой причине девушка решила с ним расстаться.

В настоящий момент разбирательства по делу продолжаются, Стивен Клобек отрицает все обвинения бывшей возлюбленной.

Известно, что Гурзански выдвинула встречный иск в адрес Клобека после того, как он обвинил ее в вымогательстве дорогих подарков на сумму более чем один миллион долларов (около 75 миллионов рублей). В его заявлении также говорилось, что Гурзански без разрешения использовала его дом и частный самолет в качестве фона для своих откровенных фотосессий.

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