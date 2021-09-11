Шнобелевская премия за оргазм и бороду: эстонская телеведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире

В названии премии лежит английское слово ignoble («постыдный»), хотя отмеченные достижения не так уж плохи: они «заставляют сначала посмеяться, а потом – задуматься». Из-за пандемии церемония проходила онлайн, а призы (не имеющую хождение банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов и PDF-файл с трехмерной моделью шестеренки в виде челюсти) победители должны распечатать сами.

В области биологии призером стала Сюзанна Шоц (Susanne Schötz) из Швеции за серию работ, посвященных установлению контакта человека и кошки. В своих исследованиях она проводила «анализ мурлыканья, щебетания, воя, стонов, мяуканья и других звуков». Толчком к изучению этого всего стало случайное наблюдение Сюзанны: она заметила, что и крупный гепард, и крохотная кошка мурлыкают с частотой около 30 герц. Грант, в рамках которого она проводила свою работу, получил название «Мяузик» (Meowsic).

Группа ученых из Испании и Ирана награждена за вклад в экологию. С помощью генетического анализа специалисты выявляли бактерии на жвачках, прилипших к асфальту в разных странах. Они собирали уже засохшие комочки, а также жевали и выплевывали резинку сами.

Еще одна международная группа анализировала воздух в кинотеатрах. В задачу входило установить, есть ли связь между летучими веществами, которые выделяет человек, и тем, что он видит и слышит с экрана: ученых интересовала реакция на насилие, секс, ненормативную лексику, антисоциальное или смешное поведение в фильмах. Первая премия в области химии заслуженно досталась этому исследованию: оказалось, что при просмотре комедийных сцен или сюжетов, держащих в напряжении, зрители выдыхали особенно много СО2.

Павел Блавацкий (Pavlo Blavatskyy) из Университета Монпелье во Франции внес неоценимый вклад в экономику, открыв, что «избыточный вес политиков может быть связан с коррупцией в странах бывшего СССР». Предположив, что взятки чаще получают упитанные политики, он собрал портреты 299 членов правительств 15 республик, определил для каждого индекс массы тела, сравнил эти данные с известными данными о коррупции и нашел прямую связь, пишет RBk.ru.

Премия в области медицины досталась немецким отоларингологам. На основе наблюдений за своими пациентами они установили, что «оргазм может быть полезен для улучшения носового дыхания»: здоровая сексуальная активность оказывает на заложенный нос такой же эффект, как и деконгестанты (противоотечные лекарства). Правда, метод работает лишь в ближайшие три часа.

Три американских исследователя провели серию экспериментов и узнали, что борода снижает риск перелома челюсти при ударе на 37%. Этим они доказали теорию о том, что человек начал отращивать бороду для защиты лица в кулачных боях, и это – премия мира.

Ученые из Нидерландов проанализировали данные за полгода, изучая принцип движения пешеходов. Ответив на вопрос, почему люди не сталкиваются друг с другом, научная работа получила приз в области физики.

Передвижения людей пешком заинтересовали и ученых из Токийского университета. Они, в свою очередь, объяснили, почему пешеходы иногда все же сталкиваются друг с другом – для этого человеку нужно просто больше внимания уделять смартфону. За этот «неожиданный» вывод им досталась премия в области кинетики.

Люди, работающие на подводных лодках, нередко вынуждены бороться с тараканами – там насекомые могут стать настоящим бедствием. Представители американского морского Центра экологии и борьбы с переносчиками болезней предложили им использовать дихлофос, победив в номинации «Энтомология».