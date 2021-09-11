Бритни Спирс снялась топлес в стрингах в ответ на критику в адрес ее фигуры

39-летняя знаменитость засняла себя спиной к камере, чтобы показать подписчикам тело без ретуши. На размещенных кадрах она позирует топлес в черных стрингах с собранными в хвост волосами. Таким образом певица дала отпор фанатам, которые заподозрили ее в пластической операции по увеличению ягодиц, пишет Lenta.ru.

«Вот вам ролик, подтверждающий, что это действительно моя задница! Никаких фильтров и фотошопа — это и вправду я», — написала Спирс в описании к публикации, которая набрала почти восемь миллионов просмотров.

Подписчики неоднозначно отнеслись к видео исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях. Так, одни юзеры раскритиковали звезду. «Бритни, остановись», «Брит, что ты вообще творишь?», «Бритни, мне кажется, что ты не в норме», «Мне плевать, как выглядит твоя задница», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом Спирс. «Красотка», «Правильно, Бритни, покажи им», «Шикарная фигура», «Бритни, продолжай в том же духе», «Выглядишь потрясно!», «Красотка», «Горжусь тобой, Бритни», — писали пользователи сети.