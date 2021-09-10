Финальное шоу Эдгара Гергеля на Limon.ee: закончилось все очень грустной песней...

Последний эфир на Limon.ee Эдгар назвал так: Svoboda Party. Свобода говорить, свобода показывать, свобода быть самим собой... В эфир Эдгар пригласил представителей тех сфер жизни, о ком портал чаще всего пишет. Гостями финального выпуска стали светская львица Ану Саагим, модель Диана Хапрова, группа «ПараТайн», организатор конкурсов красоты и таланта Анна Микконен, а также экстрасенс Илона Калдре. Женщинам в этом выпуске Эдгар дарил алые. Гости программы вспоминали самые яркие моменты, которые мы пережили за эти годы вместе.

«Сегодня я ухожу, а слова песни Макса Барских и Zivert надолго остались в моей голове: «Зона комфорта – всегда тюрьма. И мы застряли бы тут на пожизненно». Когда ты много лет выполняешь одну работу в одном месте, замедляется личностный рост и ты перестаешь мечтать, чего мне в последнее время и не хватало. Ведь мечтать нужно для того, чтобы мечты сбывались. Желаю этого от души всем своим коллегам и читателям. Обязательно встретимся еще в новых и лучших местах, на данном этапе я открыт для новых предложений», - добавил Эдгар Гергель.