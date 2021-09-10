Битва экстрасенсов в суде: неожиданный поворот в скандале Сергея Сафронова на шоу

Сафронов угодил в громкий скандал после того, как одна из участниц проекта, ясновидящая Алина Вердиш, обвинила его во взяточничестве. Она заявила, что перевела иллюзионисту 17,4 тысяч евро за подсказки и последующий пропуск в финал «Битвы экстрасенсов». Сергей отрицал обвинения, но после инцидента его вывели из шоу, в котором он проработал около 10 лет. 22-й сезон стартует уже с новым скептиком — Ильей Ларионовым.

В конфликт также вмешался муж Вердиш — Евгений Цицин: он подал на Сафронова в суд, потребовав возврата денег (средства переводились с его счетов). По словам Алины, за испытание «Ширма» было уплачено 5,8 тысячи евро, а за «Багажник» — почти миллион. За каждый последующий этап эксперт якобы просил по 2,3 тысячи евро. Однако, оказалось, что суд встал на сторону опального иллюзиониста, отказав в удовлетворении иска.

Дело в том, что адвокат Сергея предъявил на слушаниях документ о платном предоставлении услуг своего клиента. И это отнюдь не «продвижение на телевидении». «Договор является официальным предложением ответчика о платном предоставлении услуг с целью физического развития и духовного воспитания любому дееспособному физическому лицу посредством изучения основ и повышения уровня актерского мастерства, а также получения сопутствующих навыков и умений по разработанным исполнителем программам, — указано в бумагах. — В соответствии с разделом 4 договора, стоимость предоставляемых услуг составляет 3,5 тысячи евро. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства».

Из материалов дела также следует, что деньги переводились истцом именно в счет оплаты услуг по данному договору, по конкретным реквизитам, двумя платежами с перерывом в месяц — значит не могут считаться неосновательным обогащением со стороны Сафронова.

Цицин и Вердиш уже обжаловали решение Тушинского суда — апелляционное заседание назначено на 20 сентября.



