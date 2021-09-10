Не хватает денег: Валерия и Пригожин продают квартиру, чтобы купить особняк в Подмосковье

Еще в прошлом году в разгар пандемии Валерия и Иосиф Пригожин решили обзавестись загородным домом. Супруги много времени провели на самоизоляции, и теперь хотят иметь собственное гнездышко за городом. Вот только цены на подмосковную недвижимость супругов не радуют. За год они просмотрели огромное количество домов. Из них звездному семейству понравился только один особняк. Но владельцы заломили за него небывалую цену – около 10 миллионов долларов.

Пригожин сетует, что даже зарубежная недвижимость обошлась им гораздо дешевле. В свое время супруги купили квартиру в ОАЭ за 60 миллионов рублей (696 872 евро) и дом в Швейцарии за 100 миллионов (1 161 453 евро). Но подмосковная недвижимость бьет все рекорды.

«Купили дачу там, а не здесь, потому что вот в десять раз дешевле! Вот сейчас мы ходили, вот знаете, есть еще понятия определенного статуса, да? Уровня, чтобы он твоему статусу соответствовал. Но меньше десяти миллионов долларов домов нету», – сообщили супруги.

Чтобы купить хороший дом, даже у таких мега-звезд не хватает денег. А брать ипотеку супруги не хотят.

«Если вы возьмете такой кредит, то вы будете по пять миллионов в месяц выплачивать. Ну это же для сумасшедших!» – считают они.

В итоге Валерия и Пригожин решили продать свою московскую квартиру и на вырученные деньги купить понравившийся им дом. Апартаменты в 300 квадратных метров примерно так и стоят около 800 миллионов рублей (9 291 627 евро). Певица готова на все, лишь бы ее муж дышал свежим воздухом. Минувшей зимой Пригожин перенес коронавирус, причем болел продюсер очень тяжело. Он до сих пор не может оправиться от последствий болезни. Пригожин мечтает, что за городом он будет жарить шашлыки и ходить по участку в неглиже.

«Он бы хотел вот так вот, не знаю, в майке и тапочках, – поделилась певица. – Сейчас очень многие наши знакомые уже поставили там у себя в домах курятники, огороды разбивают, чтобы есть свою такую натуральное все. Может быть, я тоже этим увлекусь».

У супругов подрастает маленькая внучка Селин – дочка сына певицы Арсения и его жены Лианы. Теперь все свободное время новоиспеченные бабушка и дедушка проводят с малышкой. Валерия надеется, что после покупки загородного дома они с супругом будут видеть внучку чаще.



