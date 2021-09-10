Эдгар Гергель покидает пост главного редактора Limon.ee и уходит из Postimees Grupp

«Я покидаю свой пост с чувством выполненного долга и оставляю портал надежному коллективу, с кем мы вместе все эти годы собирали по крупицам Limon. За девять лет удалось воплотить в жизнь всё задуманное – сделать портал самым популярным в Эстонии в своей категории и получить за это награду и всеобщее признание и уважение. Вишенкой на торте стал легендарный 24-часовой прямой эфир под прицелом камер, о котором мечтал около шести лет. После такого серьезного вызова мало чем можно удивить страну в этой должности. Спасибо всем нынешним и бывшим руководителям концерна Postimees Grupp за доверие и предоставленный мне шанс быть, а не казаться. Благодарю весь свой коллектив за годы сотрудничества и желаю порталу новых грандиозных идей, проектов и блеска в глазах. Считаю, что в жизни всему свое время, рад, что получил в Limon.ee бесценный жизненный опыт, который обязательно поможет мне в дальнейшем, - сказал Эдгар Гергель.

«Сегодня я ухожу, а слова песни Макса Барских и Zivert надолго остались в моей голове: «Зона комфорта – всегда тюрьма. И мы застряли бы тут на пожизненно». Когда ты много лет выполняешь одну работу в одном месте, замедляется личностный рост и ты перестаешь мечтать, чего мне в последнее время и не хватало. Ведь мечтать нужно для того, чтобы мечты сбывались. Желаю этого от души всем своим коллегам и читателям. Обязательно встретимся еще в новых и лучших местах, на данном этапе я открыт для новых предложений», - добавил Эдгар Гергель.