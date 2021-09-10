Почему родной брат не видится с Моргенштерном: «Он просто перестал со мной общаться»

У скандального рэпера Моргенштерна нашелся родной младший брат, правда, только по отцу. Отец Алишера – Тагир Валеев – не принимал участие в воспитании наследника, который впоследствии стал звездой. Однажды в одном из интервью исполнитель признался, что видел родителя «всего пять раз» в жизни. Он умер, когда будущей звезде было одиннадцать лет. После наступления совершеннолетия Алишер взял фамилию матери – Моргенштерн. Выяснилось, что от отца у рэпера есть младший брат – Ролан Валеев. Сейчас парню 19 лет. Мальчики общались в детстве, но потом их связь оборвалась.

«Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел», – рассказал Ролан Валеев в интервью.

О том, что у него есть младший брат, Моргенштерн узнал после смерти отца. Алишер и Ролан учились в одной школе.

«Это тоже в школе было уже после смерти отца. Я точно не знаю, кто им рассказал правду. Но тогда они плотно общались. Это была одна из лучших школ Уфы, туда просто так с улицы невозможно было попасть. Обоих сыновей Тагир в школу устраивал. Алишера из-за плохого поведения, не секрет, что он любил похулиганить, отчисли потом. А вот Ролан до конца доучился. У него, скажу прямо, из-за выходок брата много проблем было с учителями», – поделилась мама Ролана – Татьяна Валеева.

Моргенштерн также не пригласил младшего брата на свою свадьбу с Диларой Занатуллиной, которая состоялась 31 августа. Мама Ролана призналась, что даже рада, что ее сына не было в списке гостей. Она считает, что свадьба Алишера – это шоу:

«Отчасти я даже рада. Свадьба напоминала шоу. А мы не хотим даже малейшего налета публичности в общении братьев. Если они начнут контактировать, то это должно быть без камер и без журналистов».

Женщина рассказала, что переживает за старшего сына покойного мужа, ведь у Тагира Валеева были проблемы с алкоголем. Кроме того, Татьяна поделилась, что отец Алишера и Ролана был непростым человеком в финансовом плане: по Уфе ходили слухи, что Валеев был подпольным миллионером.

«И мы, правда, боимся за Алишера. В голову лезут жуткие мысли, что он повторит судьбу отца. Только это были не наркотики, а алкоголь. Косвенно именно он стал причиной ранней смерти Тагира. Это была какая-то программа саморазрушения, и я, конечно, очень не хочу, чтобы Алишер в этом смысле пошел по стопам отца. За Ролана я спокойна, потому как у него никогда подобных проблем не было. А вот Алишер – копия отец. Тагир не был звездой, не выходил на сцену, но он ведь тоже очень рано взлетел. Он был самородком, не побоюсь этого слова. Очень умный, талантливый, стал бизнесменом в 90-е и сам себя сделал. Еще одно совпадение – это ранние браки. Как и отец, Алишер в первый раз женился в 23 года», – рассказала она.

Ролан Валеев по стопам отца не пошел, но унаследовал любовь к музыке от старшего брата. Парень хотел поступить в летное училище в Санкт-Петербурге, но у него не получилось. Сейчас он учится в родной Уфе на факультете информатики и робототехники.

«Он любит музыку, создает свою на компьютере. Но это просто хобби. Он всегда мечтал стать пилотом, видимо, это я его вдохновила. После смерти мужа я работала стюардессой много лет. Но в летное Ролан пока не поступил. Его год сдачи ЕГЭ – это был разгар пандемии. Надо было лететь поступать из Уфы в Питер, но что-то не срослось. Сейчас сын учится в родном городе на факультете информатики и робототехники, поступил он сам на бюджет. Будет айтишником, если не захочет в летное перейти», – рассказала Татаьяна Валеева о сыне.



