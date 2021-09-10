Осторожно, еда! Какие фрукты и овощи содержат токсины
Безобидные на первый взгляд продукты могут нанести вред при неправильном употреблении, пишет Пятый канал.
Безобидные на первый взгляд продукты могут нанести вред при неправильном употреблении, пишет Пятый канал.
Эксперты Роскачества рассказали о самых токсичных овощах и фруктах. Сообщение агентства опубликовано на официальном сайте.
Как пояснили специалисты, токсины нужны растениям для того, чтобы они могли достичь зрелости, и их не съели раньше времени насекомые. Количество ядов во всех продуктах варьируется: все зависит от степени зрелости, методов обработки и объемов потребления.
Так, эксперты рассказали, что картофель с зелеными боками содержит соланин — растительный гликоалкалоид, который может вызывать отравление, рвоту и даже галлюцинации. Поэтому пораженные места надо срезать, а если зелень покрывает большую часть клубня, такой картофель лучше выбросить.
Косточка вишни содержит амигдалин. Если ее разгрызть или прожевать, при взаимодействии со слюной в организм попадет цианистый водород — цианид. От проглатывания нескольких косточек особой опасности нет, но в большом количестве вишневые косточки могут представлять опасность.
Аналогичный вред приносят и косточки абрикоса, тоже содержащие амигдалин. Однако, как поясняют эксперты, вред нивелируется, если ядра тщательно проварить или просушить в духовке. Семена яблок также могут быть опасны, так как выделяют цианид, поэтому их потребление должно быть ограниченным.
Опасность таит в себе и мускатный орех. В небольших количествах он неопасен, но чрезмерное увлечение этим продуктом может привести к галлюцинациям, так как орех содержит психоактивное вещество — миристицин. В норме можно употреблять не более десяти граммов мускатного ореха в день.
Такой безобидный овощ как редька в больших количествах может вызвать боль в печени из-за ядовитого вещества гликозида, а недозревшие плоды бузины содержат синильную кислоту, поэтому употреблять можно только дозревшие ягоды.