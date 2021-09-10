Какие ботфорты! Настя Каменских взорвала Сеть
Новая фотография Насти Каменских, опубликованная в ее микроблоге, произвела фурор в российском интернет-пространстве. Артистка позировала в провокационном образе, пишет eg.ru.
Новая фотография Насти Каменских, опубликованная в ее микроблоге, произвела фурор в российском интернет-пространстве. Артистка позировала в провокационном образе, пишет eg.ru.
34-летняя украинская певица, давно завоевавшая любовь миллионов поклонников и в России, по праву считается одной из самых сексуальных женщин на эстраде. Звезда регулярно подогревает интерес фанатов, размещая горячие кадры на своей странице в Instagram.
Один из пикантных снимков появился в аккаунте артистки сегодня. Настя позировала в весьма откровенном наряде. Она предстала в бордовом коктейльном платье, расшитом стразами. Его главной изюминкой стало экстремально глубокое декольте, оголившее пышный бюст Каменских практически полностью.
«Волшебная предконцертная атмосфера», – прокомментировала образ сама Настя.
Уже несколько лет 34-летняя она счастлива в браке с певцом и продюсером Потапом. Пара, несмотря на публичность, предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками.