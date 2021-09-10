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Какие ботфорты! Настя Каменских взорвала Сеть

Настя Каменских ФОТО: Instagram

Новая фотография Насти Каменских, опубликованная в ее микроблоге, произвела фурор в российском интернет-пространстве. Артистка позировала в провокационном образе, пишет eg.ru.

34-летняя украинская певица, давно завоевавшая любовь миллионов поклонников и в России, по праву считается одной из самых сексуальных женщин на эстраде. Звезда регулярно подогревает интерес фанатов, размещая горячие кадры на своей странице в Instagram.

Один из пикантных снимков появился в аккаунте артистки сегодня. Настя позировала в весьма откровенном наряде. Она предстала в бордовом коктейльном платье, расшитом стразами. Его главной изюминкой стало экстремально глубокое декольте, оголившее пышный бюст Каменских практически полностью.

На ногах у певицы были смелые кожаные ботфорты, подходящие по цвету к платью. Под ними виднелись кокетливые колготки в сеточку.

«Волшебная предконцертная атмосфера», – прокомментировала образ сама Настя.

Уже несколько лет 34-летняя она счастлива в браке с певцом и продюсером Потапом. Пара, несмотря на публичность, предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками.


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