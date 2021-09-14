ЛЕСНИЦУ В "ХИЛТОНЕ" ЛЮБЯТ ВСЕ ⟩ Организатор торжественных мероприятий Катерина Астановская-Карпович рассказала, что стоимость средней свадьбы в Эстонии - 15 000 евро

Катя организовывает свадьбы, корпоративы, юбилеи уже 10 лет. «В 2011 году позвонила моя одноклассница и спросила, кто мог бы помочь сдлеать свадьбу в Таллинне, - вспоминает Астановская-Карпович. - В тот момент я не понимала, под чем подписываюсь, но предложила: может, я? Неожиданно, но моя первая невеста согласилась! Вот это был вызов, за который я благодарна всем участникам! С этого события и началась работа агентства First Event. И сегодня свою первую свадьбу я считаю самым сложным, запоминающимся, интересным и масштабным проектом за мою карьеру. Я люблю своё дело, я им горю и переживаю с каждой нашей парой или заказчиком весь процесс от начала и до конца».

Катя подчеркивает, что не бывает одинаковых свадеб, праздников, оформлений, даже если говорят ей говорят, мол, мы хотим точно так, как у них. «Подготовка свадеб - это особый трепет. Каждая пара уникальна, и я обожаю слушать рассказы о том, как жених и невеста познакомились, как он делал предложение», - отмечает организатор мероприятий.

Катерина Астановская ФОТО: Mihkel Maripuu

Кстати, First Event устраивает множество интернациональных свадеб, это и иностранные граждане, которые женятся или выходят замуж за наших, или живущие в Великобритании, Финляндии, Швеции, Германии эстонские граждане. Интересно, но англичане считают, что играть свадьбу в Эстонии довольно дешево, но, как утверждает Катя, они ошибаются.

На счету агентства First Event множество и проведенных шикарных корпоративов, и юбилеев. Сколько человек работает в команде? «На одном мероприятии может быть задействовано до 25 человек. Например моя партнер Кристина Езловецкая со своей командой занимается всей визуальной частью, стилистикой и концепцией оформления, куда входит всё - от цвета салфеток на столах, подбора флористики до световых решений, эффектов и видеоконтента на LED экранах», - говорит Катерина.

ФОТО: личный архив



