Звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в изнасиловании

Своей историей она поделилась в Facebook.

По ее словам, с актером она была знакома с четырех лет, так как он был другом семьи. Однако в возрасте 17 лет она решила поступать в киевский ВУЗ на режиссуру, где как раз преподавал Талашко, пишет TopNews.ru.

За две недели до начала вступительных экзаменов Талашко пригласил ее к себе, что никаких подозрений не вызвало у девушки. Однако после короткой беседы о формате экзаменов актер начал к ней приставать. Она ему напрямую говорила о сильной разнице в возрасте, но никакие доводы не помогли.

В результате под натиском она сдалась и не стала бы предавать эту историю огласке.

«Он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее», – пояснила Матрос.

Тем не менее решимости ей добавили другие женщины, которые выступили с подобными обвинениями в адрес Талашко.

Более того, она подчеркнула, что готова выступить на любом суде, где вновь подтвердит свои обвинения.

«Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет», — подчеркнула она.

В свою очередь Талашко отрицает какую-либо связь с Матрос, заявив, что и вовсе с такой никогда не был знаком.



