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Видео: возбужденные автомобилисты набросились друг на друга с кулаками посреди Мустамяэ

Скриншот ФОТО: Kuvatõmmis

На этой неделе в соцсетях с молниеносной скоростью распространилось видео, в котором пара водителей устроила драку на перекрестке Мустамяэ и Сыпрусе. Конфликт, начавшийся у светофора, остановил движение.


 

Из ролика видно, как водители, вышедшие из фургонов, уже сражаются на кулаках. В ход пустились и ноги. Что стало причиной драки, неизвестно.

Спарринг затянулся надолго - на светофоре загорелся зеленый свет, но боксеры этого даже не заметили. Другим участникам дорожного движения пришлось им посигналить.

Полиция советует в такой ситуации не разнимать драку. «Если вы видите такое нарушение общественного порядка, вам обязательно нужно позвонить по номеру 112», - сказала пресс-секретарь Анника Максимова. «Разрешение конфликтов кулаками посреди проезжей части опасно как для самих сторон конфликта, так и для других участников дорожного движения».

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