Сын Владимира Конкина: «Папа достал пистолет и выстрелил в упор девять раз!»

Так, сын Конкина Ярослав заявил, что несколько лет назад отец выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчина получил серьезные травмы и едва остался в живых. Артист тогда объяснял, мол, попросту перепутал сына с грабителем, поэтому схватился за оружие. Однако жертва уверяет: родитель собирался убить именно его, пишет Starhit.ru.

«Мы пришли с Софией домой к отцу, — вспоминал Конкин-младший. — Он нас через дверь послал на три буквы. Не открыл дверь и все. Я могу ночевать хоть на вокзале. А как же София? Меня это подорвало тогда. Просто все то унижение, которое я терпел всю свою жизнь, вскипело. Посттравматический синдром — вещь серьезная. Я не выдержал, полез по лестнице стучать в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел. Знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете? У меня две дыры остались. Чудом он меня не застрелил, не попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь».

По словам друга Софии, дети побаивались звездного отца и старались о нем не говорить. «Она считала себя непонятым человеком, — говорил Владислав о погибшей Конкиной. — Считала, что в нее не верят, что она, по сути, обуза. При этом с любовью и уважением отзывалась об отце, если говорила об этом, но в целом избегала от этих тем. Она жаловалась, что у нее нет друзей».

Напомним, что София утонула в бассейне фитнес-клуба осенью прошлого года. Владимир уверен: наследницу убили, хотя по одной из версий, женщина попросту находилась в состоянии опьянении и захлебнулась. Сейчас близкие беспокоятся за судьбу ее маленькой дочери Алисы. Однако 70-летний артист не спешит забирать внучку к себе.

«Дедушка не всегда может, когда у девочки в 11-12 лет начинаются всякие особенности организма, объяснить как и чего. Есть вещи весьма деликатного свойства», — заявил Конкин в ток-шоу «Пусть говорят» Первый канал.



