Андрей Малахов: «На Первом канале я теперь персона нон грата. Могу зайти только по заявке»

В интервью Софико Шеварднадзе Андрей Малахов вновь заговорил об уходе с Первого канала. Он признался, что в дело вмешались внутренние кадровые перестановки, о которых ему почему-то никто не сообщил. «Ты был как раб на галерах?» – спросила коллегу ведущая?

«Образно говоря, да, – согласился шоумен. – Но меня всегда устраивала эта позиция. Просто было время, когда много лет назад с канала ушла продюсер Наталья Никонова, чьи фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали. Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: «Она снова ваш руководитель». Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Предательство, переход, все прощено – и вот вам новая норма жизни? Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!»

Напомним, что Никонова возглавляла студию спецпроектов Первого канала. Она запускала такие программы, как «Лолита без комплексов», «Малахов Плюс», «Модный приговор» и «Пусть говорят». Наталья уволилась в 2009 году, не объясняя причин неожиданного решения.

Сегодня двери канала закрыты и для Андрея Малахова. Шоумен признается, что совершенно не жалеет об уходе, ведь вся его команда ушла вместе с ним.

«Я теперь персона нон грата в телецентре. Не могу туда заходить, только по отдельному пропуску, заявке за три дня. Самое идеальное, что было в телецентре – храм-часовня. Для психологического баланса после рабочего дня идеально прийти в тишину, где горят свечи, никого нет и побыть 10 минут. Это единственное, по чему я скучаю в телецентре», – откровенничал ведущий.

Напомним, что с лета 2017 года журналист ведет ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», а его место в «Пусть говорят» занял Дмитрий Борисов. Малахов не боится конкуренции, так как многие эксклюзивы «России 1» после эфира дублирует Первый канал.

«Я внимательно слежу за конкурентами, там все медленно движется к угасанию. Если они не заплатили герою огромные деньги – там нет тем, все грустно. Еще четыре года – и это закроется как Colette в центре Парижа. Там могут показать только то, что мы уже показали два дня или неделю назад. Индекса цитирования нет. Димы Борисова нет даже в списке 15-ти самых упоминаемых журналистов России», – рассуждал Малахов.



