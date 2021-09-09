В выходные на берегу пруда Ыйсмяэ пройдет традиционный осенний концерт и ярмарка

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова весь день на берегу пруда будет звучать отличная музыка, ведь на сцене будут выступать лучшие артисты. «На осеннем концерте выступят: духовой оркестр Куттер, ансамбли Via Baltika, Laine и Meie Mees, в конце вечера выступит великолепная Анне Вески. Концертная программа завершится фейерверком», – рассказал старейшина.

«Концерт состоится в любую погоду», – подтвердил старейшина и обратил внимание, что концерт пройдёт на ограниченной территории. В связи с действующими в стране ограничениями вход на территорию с COVID-сертификатом и документом удостоверяющим личность. «Сертификат не должны предоставлять лица младше 18 лет. На месте будет возможность бесплатно сделать быстрый тест», – сказал Сильянов.

С 12 часов на променаде пруда Ыйсмяэ пройдет осенняя ярмарка. На ярмарке можно будет приобрести различные товары с хуторов, изделия рукоделия и много другого интересного.

Концерт бесплатный!



