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В выходные на берегу пруда Ыйсмяэ пройдет традиционный осенний концерт и ярмарка
Выступит также Анне Вески!

Пруд Вяйке-Ыйсмяэ ФОТО: Mihkel Maripuu

В субботу, 11 сентября в 14.00 в амфитеатре на берегу пруда Ыйсмяэ пройдет осенний концерт «Осень Хааберсти». На концерте выступят ансамбли Via Baltika, Laine и Meie Mees, а также певица Анне Вески.

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова весь день на берегу пруда будет звучать отличная музыка, ведь на сцене будут выступать лучшие артисты. «На осеннем концерте выступят: духовой оркестр Куттер, ансамбли Via Baltika, Laine и Meie Mees, в конце вечера выступит великолепная Анне Вески. Концертная программа завершится фейерверком», – рассказал старейшина.

«Концерт состоится в любую погоду», – подтвердил старейшина и обратил внимание, что концерт пройдёт на ограниченной территории. В связи с действующими в стране ограничениями вход на территорию с COVID-сертификатом и документом удостоверяющим личность. «Сертификат не должны предоставлять лица младше 18 лет. На месте будет возможность бесплатно сделать быстрый тест», – сказал Сильянов.

С 12 часов на променаде пруда Ыйсмяэ пройдет осенняя ярмарка. На ярмарке можно будет приобрести различные товары с хуторов, изделия рукоделия и много другого интересного.

Концерт бесплатный!


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