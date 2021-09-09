Отец раскрыл сенсационную тайну об Иване Урганте
Андрей Ургант хранил секрет более 40 лет, пишет Kp.ru.
Андрей Ургант хранил секрет более 40 лет, пишет Kp.ru.
Отец телеведущего Ивана Урганта сделал сенсационное заявление о своем знаменитом сыне. Андрей Ургант раскрыл секрет, который хранил 43 года. Он касается мамы шоумена и появления Ивана на свет.
В молодости у Андрея Урганта был роман с сокурсницей по театральному институту Валерией Киселевой – мамой Ивана Урганта. Считалась, что она его первая жена, но теперь выяснилось, что это совсем не так. «Мне был 21 год, когда родился Ваня. Я никогда не был женат официально на Валерии Ивановне Киселевой, матери Ивана. Ваня – незаконнорожденный ребенок», – сообщил артист Борису Корчевникову.
По его словам, когда он принес сына показать своей маме – знаменитой актрисе Нине Ургант, то звезда «Белорусского вокзала» тогда сильно удивилась. «Она говорит: «А что он такой синенький?» Я отвечаю: «Завтра порозовеет». А сейчас он у нее любимый внук. Ну а я – любимый сын матери», – поведал он в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Ургант-старший отметил, что его мама сразу приняла Киселеву. «Лера была безупречной матерью и женщиной. Когда мы расстались, она вышла замуж за Дмитрия Ладыгина и родила двух девочек. У Ванечки две сестры», – рассказал он.
Актер сблизился с сыном, когда мать в 13 лет отправила его на перевоспитание к отцу. «Она мне позвонила и сказала: «Забери этого человека. Он не любит сестер и моего мужа». И Ваня какое-то время жил со мной», – заметил Андрей Львович.
Он очень трепетно относится к своему первенцу. «Что бы Ваня не сделал или не сказал, я всегда буду на его стороне. Даже если он не прав. Мы с ним потом решим, в чем он виноват, если вообще виноват. На сегодняшний день, если вы хотите, чтобы я вас разорвал напополам, давайте обсуждать Ванину фигуру с негативной стороны. Я так и поступлю, если кто-то позволит себе что-то бестактное или неуважительное по отношению к моему сыну», – говорит Ургант.
Помимо сына Ивана у актера есть дочь Мария, которую ему родила вторая жена Алена Свинцова. Бывшая супруга и наследница звезды живут в Нидерландах.
Какое-то время Андрей Львович проживал с Еленой Романовой, которая младше него на 30 лет. Не так давно женщина родила сына Федора. Долгое время общественность считала отцом ребенка Урганта-старшего. Но это не так. Артист даже не догадывается, от кого родила его бывшая пассия. Зато актер получил почетный статус крестного отца ребенка. Он, кстати, присутствовал на родах Романовой и был первым, кто взял мальчика на руки.
«Ленка забеременела, она не говорит, от кого, она не выходит замуж, не приводит этого мужчину домой. Ее право. Лена захотела ребенка, но у нас не получилось, она решила вопрос кардинально. Несмотря ни на что, Лена остается в моей жизни», – подчеркнул 64-летний артист. Елена с ребенком проживают в одном из загородных домов Урганта.