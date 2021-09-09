От Алексы до Саши Дони: все романы звездного рэпера Тимати

Алекса

За отношениями Тимати и Алексы все следили со времен «Фабрики звезд - 4». Тимур снялся в дебютном клипе девушки «Где же ты?», а позже они записали дуэт «Когда ты рядом». Но буквально сразу после этого пара распалась. Каждый начал строить свои планы и карьеру. Как мы знаем, Тимати посвятил себя музыке и бизнесу, а Алекса сосредоточилась на семейном счастье. Кстати, в этом году она вышла замуж за звездного тренера Вячеслава Дайчева и родила ему дочь Адриану.

Виктория Боня

В 2006 году вышел один из самых любимых всеми клипов Тимати «Не сходи с ума» с Викторией Боней в главной роли. Безусловно, после этого звездам приписали роман, однако при этом вместе их видели всего пару раз, а комментариев ни Тимати, ни Боня не давали. Возможно, это был всего лишь пиар.

Видео: Клип на песню Тимати «Не сходи с ума»

Мила Волчек

Когда в СМИ поступила информация, что у Тимати роман с Милой Волчек, все радостно выдохнули и подумали - остепенился. Многие издания регулярно выдавали новости о скорой звездной свадьбе, однако позже выяснилось, что пара неожиданно рассталась. После разрыва девушка посвятила рэперу трогательный клип «Я люблю тебя, Тима», но даже этот шаг не спас их отношения.

Известно, что сейчас Мила замужем за бизнесменом Алексеем Гарбером - сыном российского миллиардера и бывшего члена совета директоров ООО «Роснефть Сахалинморнефтегаз» Марка Гарбера.

Видео: Клип I love you, Tima!

Алена Шишкова

В 2012 году звездный рэпер начал встречаться с «Вице-мисс Россия 2012». Позже, через два года, Алена Шишкова родила артисту дочь Алису. Практически через год после этого, так и не расписавшись, пара рассталась. Причины разрыва до сих пор неизвестны. При этом даже после расставания им удалось сохранить дружеские отношения и часто проводить время вместе с дочерью. Алена Шишкова, кстати, очень любит подколоть бывшего по поводу его новых девушек. Недавно она узнала, что нынешнюю предполагаемую девушку Тимати Александру Дони называют «копией Алены с AliExpress» и опубликовала в Instagram фото из машины, которое сопроводила подписью «AliExpress».

Анастасия Решетова

Информация об отношениях Тимати с фотомоделью и первой «Вице-мисс Россия 2014» начала появляться в 2015 году после публикации их первого совместного фото. 16 октября 2019-го у звездной пары родился сын - его назвали Ратмиром. Фанаты считали их семью идеальной и предполагали, что Юнусов и Решетова тайно расписались. Но уже в сентябре 2020-го стало известно о расставании пары.

Катя Сафарова

С Катей Сафаровой рэпер познакомился на шоу «Холостяк». В финале проекта выбор Тимура пал именно на нее. Новая пара несколько раз появлялась вместе на публике. Выяснилось, что Тимати даже одарил возлюбленную часами Rolex, однако спустя недолгое время пошли слухи, что звезды проекта разошлись.

Алекасандра Дони