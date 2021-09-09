29 000 евро: где и за сколько учатся дети российских звезд

Russian International School (Барвиха)

Кто: дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариела и Лея

Стоимость: 19,6 тысяч евро в год

Обучение в частной британской школе ведется по российской и международной программам. После окончания 11 классов дети сдают не только ЕГЭ, но и специальные тесты IGCSE и A-LEVEL, дающие возможность подавать документы в лучшие вузы мира. Кстати, вступительное тестирование в школу платное и обойдется в пять тысяч рублей.



Гимназия им. Е.М. Примакова (дер. Раздоры)

Кто: дочь Ксении Бородиной Маруся, дочь Кети Топурии Оливия, дочь Юлии Барановской Яна, дочь Михаила Галустяна Эстелла

Стоимость: от 8 тысяч евро в год

В гимназии действует система домов: Север, Юг, Запад и Восток. Между домами проходят спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Успехи каждого ученика приносят дому баллы, пишет Woman.rambler.ru.

Первая московская гимназия (д. Липки)

Кто: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри

Стоимость: 16,6 тысяч евро в год

Гимназия имеет статус аккредитованного центра по подготовке к международным языковым экзаменам по английскому и французскому языкам: Cambridge ESOL, TOEFL, IELTS и DELF. Также у гимназистов есть возможность играть на теннисном корте и посещать бассейн на территории учебного заведения.



«Президент» (Жуковка)

Кто: дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия

Стоимость: от 18,4 тысяч евро в год

В школе действуют программы дополнительного образования: физкультурно-спортивного, художественно-эстетического и культурологического направлений. Обучение ведется по системе международного бакалавриата IB. Абитуриенты, имеющие диплом IB, принимаются без экзаменов в большинство университетов мира.

Павловская гимназия (п. Веледниково)

Кто: дочь Ани Лорак София, дочь Натальи Чистяковой-Ионовой Вера

Стоимость: от 17 тысяч евро за год

Учебный год в гимназии длится10 месяцев. В стоимость обучения включены все учебные материалы и комплект парадной формы, образовательные экскурсии и путешествия, профильные предметные курсы и консультации по профориентации, кружки, консультации психолога. На территории также находятся спортивный комплекс с собственным футбольным полем, теннисный корт и бассейн.

The International School of Moscow (район Крылатское)

Кто: дети Елены Перминовой Егор, Никита и Арина

Стоимость: 23 тысячи евро в год