Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс: Темный Феникс» и арт-дилер Маруни поженились в октябре 2019 года, церемония бракосочетания прошла в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда в присутствии голливудских знаменитостей.

Дженнифер ранее признавалась, что хотела бы создать семью. В интервью журналу Glamour она говорила: «Я думаю, у меня будут дети, и тогда вся моя жизнь будет казаться завершенной».

Ранее Дженнифер встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но рассталась с ним в 2017 году. Спустя год она начала отношения с 37-летним художником-галеристом из Нью-Йорка Куком Маруни. В 2019-м пара поженилась.



