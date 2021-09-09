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Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Дженнифер Лоуренс ФОТО: Reuters/ Scanpix

Издание People сообщает, что 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Маруни впервые станут родителями.

Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс: Темный Феникс» и арт-дилер Маруни поженились в октябре 2019 года, церемония бракосочетания прошла в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда в присутствии голливудских знаменитостей.

Дженнифер ранее признавалась, что хотела бы создать семью. В интервью журналу Glamour она говорила: «Я думаю, у меня будут дети, и тогда вся моя жизнь будет казаться завершенной».

Ранее Дженнифер встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но рассталась с ним в 2017 году. Спустя год она начала отношения с 37-летним художником-галеристом из Нью-Йорка Куком Маруни. В 2019-м пара поженилась. 


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