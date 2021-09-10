Как согреться в квартире без отопления: инструкция

Утепляем себя

Главное правило — домашняя одежда должна быть не только теплой, но и многослойной. Нижняя одежда регулирует влажность тела, верхняя отвечает за теплоизоляцию. Поэтому представляем себя капустой и надеваем футболку/ночную рубашку из хлопка, а сверху свитер, толстовку, фланелевую или байковую пижаму. На ноги — две пары носков, сначала тонкие, потом шерстяные. Не забываем и о теплых тапочках — например, из шерсти или искусственного меха. Так как ноги мерзнут в первую очередь, вы быстрее согреетесь. Финальный штрих — плед. Шерстяной согреет лучше всего, но не подходит для аллергиков и стоит достаточно дорого. Альтернатива — плед из вискозы или флиса, но последний накапливает статическое электричество.

Утепляем квартиру

Меняем тонкие летние занавески на плотные шторы темных оттенков до самого пола. Они станут еще одной крепостной стеной между холодными ветрами за окном и вашим домом. Щели в окнах и дверях устраняем с помощью самоклеящихся резиновых лент, благо, можно легко подобрать любую ширину и толщину. Они сведут риск сквозняка к минимуму. Также стоит вспомнить опыт предков и положить на пол толстый ковер. Необязательно обращаться к запасникам родителей, бабушек и дедушек, можно приобрести недорогой синтетический. Альтернатива — коврик для ног с подогревом.

Утепляем кровать

Грелки или бутылки с горячей водой, обернутые в полотенце, могут пригодиться и днем, но ночью они просто незаменимы. За десять-пятнадцать минут они согреют постель перед сном, пока вы принимаете теплый душ. Если переживаете за свою безопасность, на ночь их можно убрать — свое дело они все равно сделают, вы заснете быстрее на теплой простыне. В качестве альтернативы можно попробовать электрическое одеяло с функциями автоотключения и уровнями нагрева.

Согреваем себя

Регулярно поддерживаем организм горячими напитками. Некоторые пряности тоже помогут согреться, например, имбирь, перец, корица, карри, кардамон, горчица. Поэтому чай, кофе и бульоны с соответствующими добавками пьем в течение всего дня. А вот алкоголь даст ложное ощущение тепла, так что лучше отказаться от этой идеи. Кстати, разогреет тело и простая зарядка. Как только почувствуете, что вам стало теплее, можно прекращать упражнения.

Меняем локацию

В кухне обычно теплее из-за периодически работающей плиты и электрочайника, к тому же она меньше других комнат в квартире и чтобы согреть ее, нужно меньше теплого воздуха. Так что временно можно перебраться туда, если позволяют условия. Ну и горячие напитки там будут, что называется, в шаговой доступности.

Используем технику с осторожностью

Кондиционер может работать и как отопительный прибор, но не забывайте, что он сушит воздух. Так что чаши с водой для увлажнения здесь пригодятся. Миниатюрный электрический обогреватель можно поставить рядом с рабочим местом. Однако помните, что его нельзя накрывать тканью. А вот самодельными аппаратами лучше вообще не пользоваться — вряд ли вы хотите согреть квартиру ценой пожара. Нельзя оставлять любые работающие приборы без присмотра, особенно если в доме есть дети и животные. По этой же причине не стоит зажигать свечи — риск велик, а польза от них минимальная.



