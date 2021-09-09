Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри, сообщает Рамблер.
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри, сообщает Рамблер.
В интервью ведущей Youtube-шоу «ДаДа — НетНет» Волочкова сообщила, что Джим Керри прилетел в Москву на частном самолете, чтобы увидеть ее в балете «Жизель» на сцене Большого театра.
После расставания с Керимовым Волочкова с Большим театром оказалась в США на гастролях. Она позвонила Керри, и между ними вспыхнул непродолжительный роман.
Джим Керри – американский актер, сценарист и продюсер, один из самых высокооплачиваемых комиков США, обладатель двух «Золотых глобусов». Наиболее известен по фильмам «Маска», «Эйс Вентура», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на Луне», «Вечное сияние чистого разума».