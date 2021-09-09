Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

После спектакля Волочкова решила показать голливудской знаменитости Москву и повела его гулять на Воробьевы горы. В то время у Анастасии были отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым, поэтому во время прогулки их сопровождали охранники с автоматами. По словам Волочковой, они с Керри очень понравились друг другу, но уже тогда понимали, что не смогут быть вместе.