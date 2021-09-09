Почему не нужно выливать воду из кастрюли после варки картофеля

Картофельная вода или картофельный отвар?

Мы за «картофельную воду», хотя жидкость, получившаяся после варки картофеля, можно наименовать и «отваром». Согласно Толковому словарю Ушакова: «Отвар – жидкость, насыщенная соком того, что в ней варилось». Картофельная вода, по нашему мнению, звучит более гастрономически.

Что такое картофельная вода?

Картофельная вода – просто вода, оставшаяся в кастрюле после того, как сварили картофель. Она крахмалистая и более густая, чем обычная вода, и в ней плавают маленькие кусочки картофеля. Есть много вещей, для которых можно использовать картофельную воду, поэтому в следующий раз подумайте дважды, прежде чем выливать её в канализацию!

Картофельный крахмал, смешанный с водой, имеет консистенцию, аналогичную молоку или воде, смешанной с мукой. Он действует как загуститель, добавляет питательные вещества в другие блюда и улучшает вкус и текстуру теста. Самая лучшая (с точки зрения дальнейшего использования) картофельная вода получается при варке картошки в «мундире».

Активное использование картофельной воды – не современная прихоть и дань разумному потреблению (хотя она отлично вписывается в эту идею). Раньше картофельную воду, например, использовали для приготовления пюре, когда в доме не оказывалось молока. Картошку отваривали в небольшом количестве воды. Потом в воду добавляли маргарин, разминали картошку деревянной толкушкой и взбивали её подручными средствами. Пюре становилось белым и пушистым.

БЖУ, витамины и микроэлементы картофельной воды

Если 600 г картошки отварить в 600 мл воды, а потом посчитать БЖУ картофельной воды (100 г), получим следующие результаты:

Калорийность – 37 ккал

Белки – 1 г

Жиры – 0,2 г

Углеводы – 7,8 г

Клетчатка – 0,7 г

Вода – 90 г

Витамин В1, тиамин – 5,5% рекомендуемой суточной норма потребления (РСП)

Витамин В6, пиридоксин – 7,7%

Витамин С, аскорбиновая кислота – 7,9%

Калий – 9,9%

Кобальт – 26%

Хром – 10%

Польза картофельной воды

Картофельная вода наполнена питательными веществами, извлечёнными самым простым – естественным – способом из самого картофеля. Витамины B и C, калий и клетчатка, фитонутриенты (каротиноиды и флавоноиды) способствуют хорошему состоянию здоровья.

Картофельная вода может помочь снизить кровяное давление, улучшить работу мозга и нервной системы, уменьшить воспаление и помочь пищеварению.

Как использовать картофельную воду

Картофельная вода очень универсальна и может использоваться для самых разных целей. Вот несколько, которые пришли нам на ум.

Для людей, страдающих аллергией на кукурузу или пшеницу, или для тех, кто ведёт безглютеновый образ жизни, картофельная вода является подходящей заменой загустителя из муки или кукурузного крахмала.

Картофельную воду можно использовать для варки супов вместо обычной воды. Она загустит бульон, а также добавит питательные вещества, полученные из приготовленного картофеля. По сути, это бесплатная овощная добавка к любому супу, где уместен картофель.