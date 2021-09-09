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Почему не нужно выливать воду из кастрюли после варки картофеля

Картофель вареный. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Продвинутые кулинары называют воду, оставшуюся в кастрюле после отваривания картошки, «картофельная вода». Для многих такое название звучит не слишком аппетитно, но картофельная вода на самом деле потрясающая! Она полезна и универсальна. Её можно использовать в качестве загустителя, добавлять в блюда для дополнительного аромата и даже использовать в саду, чтобы насытить почву питательными веществами. Мы насчитали 6 проверенных способов её использования, пишет gastronom.ru.

Картофельная вода или картофельный отвар?

Мы за «картофельную воду», хотя жидкость, получившаяся после варки картофеля, можно наименовать и «отваром». Согласно Толковому словарю Ушакова: «Отвар – жидкость, насыщенная соком того, что в ней варилось». Картофельная вода, по нашему мнению, звучит более гастрономически.

Что такое картофельная вода?

Картофельная вода – просто вода, оставшаяся в кастрюле после того, как сварили картофель. Она крахмалистая и более густая, чем обычная вода, и в ней плавают маленькие кусочки картофеля. Есть много вещей, для которых можно использовать картофельную воду, поэтому в следующий раз подумайте дважды, прежде чем выливать её в канализацию!

Картофельный крахмал, смешанный с водой, имеет консистенцию, аналогичную молоку или воде, смешанной с мукой. Он действует как загуститель, добавляет питательные вещества в другие блюда и улучшает вкус и текстуру теста. Самая лучшая (с точки зрения дальнейшего использования) картофельная вода получается при варке картошки в «мундире».

Активное использование картофельной воды – не современная прихоть и дань разумному потреблению (хотя она отлично вписывается в эту идею). Раньше картофельную воду, например, использовали для приготовления пюре, когда в доме не оказывалось молока. Картошку отваривали в небольшом количестве воды. Потом в воду добавляли маргарин, разминали картошку деревянной толкушкой и взбивали её подручными средствами. Пюре становилось белым и пушистым.

БЖУ, витамины и микроэлементы картофельной воды

Если 600 г картошки отварить в 600 мл воды, а потом посчитать БЖУ картофельной воды (100 г), получим следующие результаты:

Калорийность – 37 ккал

Белки – 1 г

Жиры – 0,2 г

Углеводы – 7,8 г

Клетчатка – 0,7 г

Вода – 90 г

Витамин В1, тиамин – 5,5% рекомендуемой суточной норма потребления (РСП)

Витамин В6, пиридоксин – 7,7%

Витамин С, аскорбиновая кислота – 7,9%

Калий – 9,9%

Кобальт – 26%

Хром – 10%

Польза картофельной воды

Картофельная вода наполнена питательными веществами, извлечёнными самым простым – естественным – способом из самого картофеля. Витамины B и C, калий и клетчатка, фитонутриенты (каротиноиды и флавоноиды) способствуют хорошему состоянию здоровья.

Картофельная вода может помочь снизить кровяное давление, улучшить работу мозга и нервной системы, уменьшить воспаление и помочь пищеварению.

Как использовать картофельную воду

Картофельная вода очень универсальна и может использоваться для самых разных целей. Вот несколько, которые пришли нам на ум.

Для людей, страдающих аллергией на кукурузу или пшеницу, или для тех, кто ведёт безглютеновый образ жизни, картофельная вода является подходящей заменой загустителя из муки или кукурузного крахмала.

Картофельную воду можно использовать для варки супов вместо обычной воды. Она загустит бульон, а также добавит питательные вещества, полученные из приготовленного картофеля. По сути, это бесплатная овощная добавка к любому супу, где уместен картофель.

Отличное использование картофельной воды – хлеб или иная выпечка. Она придаёт тесту приятную текстуру и немного вкуса, по сравнению с простой водой. Особенно хороша для выпечки картофельного или кукурузного хлеба. Известно, что в тесто картофельный крахмал добавляют при изготовлении масляных бисквитов, песочного печенья или тортов для особой рассыпчатости, более мягкой и влажной текстуры мякиша. А картофельная вода – это и есть крахмал, разведённый водой. Только учитывайте, что крахмал влияет на черствение хлеба/теста при хранении, поэтому крахмалом и картофельной водой при выпечке злоупотреблять не нужно – всё хорошо в меру и согласно рецепту.

Можно использовать картофельную воду для приготовления подливки без добавления каких-либо загустителей. Просто перелейте горячую картофельную воду в чистую кастрюлю, добавьте немного мясного/грибного/рыбного/куриного/овощного бульона, приправ или сухой пряной зелени, соли и свежемолотого перца и проварите на среднем огне до загустения, помешивая. Вы всегда можете добавить к содержимому кастрюли ещё немного картофельного или кукурузного крахмала, если хотите, чтобы подливка была ещё гуще.

Используйте картофельную воду в качестве простого удобрения для растений. Если не планируете использовать её в рецепте, полностью охладите и полейте садовые или комнатные растения. Только не используйте для этого подсоленную картофельную воду! В картофельной воде много калия, при термической обработке он вымывается из клубней и уходит в воду. Поэтому она – натуральная калиевая подкормка для растений. Только предварительно процедите воду, чтобы в ней не осталось кусочков картошки, которые будут приманивать мошкару и прочих насекомых. И если картофельная вода очень концентрированная, разбавьте её обычной отстоянной водой. Картофельная вода для полива должна быть свежей, «сегодняшнего числа».

Как мы писали выше, картофельная вода хорошо влияет на пищеварение. Некоторым от вздутия живота помогает тёплая картофельная вода, приправленная сельдереевой солью с добавкой растительного масла.

Как хранить картофельную воду

Картофельную воду лучше всего заморозить, разлив её по формочкам для льда. Это лучший способ сохранения продукта для добавления его в тесто.

Если вы планируете использовать картофельную воду за пару дней, можете хранить её в стеклянной банке или в пищевом контейнере в холодильнике. Со временем картофельная вода становится более сладкой и это окажет влияние на вкус блюда, для приготовления которого она используется. Обратите на это внимание, пожалуйста!


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