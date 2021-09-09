Королева раскрыла интимную тайну Тарзана

После грандиозного скандала с изменой Сергея Глушко его супруга продолжает отстаивать интересы своей семьи. И, по всей видимости, прославленному стриптизеру и певице все же удалось прийти к взаимопониманию. О том, что сейчас происходит между ней и Тарзаном, артистка без всякого стеснения рассказала в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Из небольшого спойлера, который любезно представила телеведущая, поклонникам Королевой станет понятно, как любимая артистка сумела простить ветреного благоверного. Впрочем, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» не стала скрывать, что порой носить розовые очки и не обращать внимание на очевидные вещи — очень даже удобно. Как всегда, Кудрявцева не постеснялась озадачить гостью вопросом об интимной жизни. «Кто обычно сверху?» — обратилась блондинка к обескураженной артистке. «По-разному бывает, Лера!» — со смехом заявила Наташа.

А сама Королева озвучила тайну своего звездного супруга. Но, если судить по выражению лица певицы, то она явно пошутила, заявив, что Сергей Глушко «сделал себе сиськи». Однако некоторые поклонницы всерьез считают, что знойный стриптизер действительно придал своей фигуре немного рельефности при помощи грудных имплантов. Впрочем, о том самом секрете на миллион поклонники узнают только из эфира программы, пишет eg.ru.



