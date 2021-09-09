Сильвия Ильвес покидает ERSO: я официально безработная виолончелистка

Готово! Я наконец избавилась от напряжения, которое тихо грызло меня все лето,
- пишет Ильвес в Facebook.
По ее словам, она создана для выступления на сцене, но с ее темпераментом и количеством нагрузки ей все же пока не подходит престижная должность помощника концертмейстера ERSO.
Так как работу она не получила, напряжение наконец пошло на спад. «Теперь я отдыхаю от жуткого напряжения из-за того, что нужно доказать свои навыки владения инструментом перед бывшими коллегами», - говорит Ильвес, добавив, что испытывала самое сильное беспокойство в жизни из-за этого. Однако она сказала, что всегда хорошо ладила со своими коллегами в ERSO.
«Недавно я отказалась от двух приглашений в партию, - признается Ильвес. - На данный момент я хочу быть сама по себе, и я рада, что от меня ждут, что я буду предлагать концерты в качестве яркого и интересного солиста», - говорит Ильвес, впереди у которой четыре горячих выступления подряд!