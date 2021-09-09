Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию и живет с девушкой

Сегодня артист испытывает серьезные проблемы со спиной. Губину не помогли египетские врачи, у которых он недавно активно лечился. «Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — признается 47-летний певец.

Сейчас исполнитель живет в России, но не торопится громко заявлять о себе и возвращаться на большую сцену. Андрею по душе вести закрытый образ жизни. «Только включу телефон, сразу начинают гадости писать, причем часто совершенно незнакомые люди», — сетует он.

Сегодня в губине (на фото слева) вряд ли узнаешь прежнего любимца девушек ФОТО: Инстаграм

Несмотря на трудности, Андрей Губин не забросил любимое дело и продолжает работать в музыкальном направлении. «Написал несколько прямо очень хороших песен. Сейчас надо довести их до ума. Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте», — отметил исполнитель в интервью Aif.ru.

Что касается личной жизни, то артист не одинок и живет с любимой девушкой, личность которой предпочитает не раскрывать.

Фото: Legion-Media, Instagram



