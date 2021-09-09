Лера Кудрявцева шокировала подписчиков видео в ванне

В кадре 50-летняя знаменитость позирует в ванне. Видео начинается со смотрящей в кадр «забитой татуировками» Кудрявцевой с явно измененными носом, глазами и скулами, с пирсингом. Кудрявцева лежит в ванной, а затем погружается с головой в воду, выныривая уже «чистой».