Лера Кудрявцева шокировала подписчиков видео в ванне
Российская телеведущая Лера Кудрявцева удивила подписчиков своего Instagram новым видео.
Российская телеведущая Лера Кудрявцева удивила подписчиков своего Instagram новым видео.
В кадре 50-летняя знаменитость позирует в ванне. Видео начинается со смотрящей в кадр «забитой татуировками» Кудрявцевой с явно измененными носом, глазами и скулами, с пирсингом. Кудрявцева лежит в ванной, а затем погружается с головой в воду, выныривая уже «чистой».
Пользователи Сети тут же поняли, что телеведущая просто «балуется» с новым фильтром, появившимся в Instagram. Однако некоторые не поддержали Кудрявцеву в ее развлечении.