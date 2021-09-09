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Лера Кудрявцева шокировала подписчиков видео в ванне

Лера Кудрявцева ФОТО: Shemetov Maxim

Российская телеведущая Лера Кудрявцева удивила подписчиков своего Instagram новым видео.

В кадре 50-летняя знаменитость позирует в ванне. Видео начинается со смотрящей в кадр «забитой татуировками» Кудрявцевой с явно измененными носом, глазами и скулами, с пирсингом. Кудрявцева лежит в ванной, а затем погружается с головой в воду, выныривая уже «чистой».

Пользователи Сети тут же поняли, что телеведущая просто «балуется» с новым фильтром, появившимся в Instagram. Однако некоторые не поддержали Кудрявцеву в ее развлечении.

 
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