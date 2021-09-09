«Масляков будет в бешенстве»: скорая премьера нового шоу на ТНТ «Игра» взбудоражила зрителей
Comedy Club Production решил переформатировать КВН, считают пользователи.
Comedy Club Production решил переформатировать КВН, считают пользователи.
Comedy Club Production сообщил о премьере первого масштабного комедийного шоу «Игра» на ТНТ, составив конкуренцию КВН.
На кону – круглая сумма в 30 млн рублей (335 000 евро), которая будет разыграна между начинающими артистами комического жанра и бывшими участниками «Клуба веселых и находчивых». Вероятной датой выхода программы станет 13 сентября. На сцене нового шоу столкнутся двенадцать команд из двух гильдий, «молодой» и «опытной».
По словам фанатов, новое шоу станет вызовом руководству «АМиК» и лично его бессменному ведущему Александру Васильевичу Маслякову.
Известно, что в число участников нового шоу войдут известные коллективы «Камызяки» и «Станция спортивная». Сценаристами шоу станут участники не менее легендарного коллектива – «Детей лейтенанта Шмидта», они же возьмут на себя режиссуру проекта.