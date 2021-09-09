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«Масляков будет в бешенстве»: скорая премьера нового шоу на ТНТ «Игра» взбудоражила зрителей

Скоро на ТНТ новое шоу "Игра" ФОТО: topnews

Comedy Club Production решил переформатировать КВН, считают пользователи.

Comedy Club Production сообщил о премьере первого масштабного комедийного шоу «Игра» на ТНТ, составив конкуренцию КВН.

На кону – круглая сумма в 30 млн рублей (335 000 евро), которая будет разыграна между начинающими артистами комического жанра и бывшими участниками «Клуба веселых и находчивых». Вероятной датой выхода программы станет 13 сентября. На сцене нового шоу столкнутся двенадцать команд из двух гильдий, «молодой» и «опытной».

Место ведущего займет Евгений Чебатков, а судейский состав войдут Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова, Гарик Мартиросян и Гарик Харламов.

По словам фанатов, новое шоу станет вызовом руководству «АМиК» и лично его бессменному ведущему Александру Васильевичу Маслякову.

«Масляков будет в бешенстве», «Перезагрузка КВНа без Васильича», «Чините КВН, а то ИГРА его прикончит», «В АМИКе рвут и мечут», – писали они.

Известно, что в число участников нового шоу войдут известные коллективы «Камызяки» и «Станция спортивная». Сценаристами шоу станут участники не менее легендарного коллектива – «Детей лейтенанта Шмидта», они же возьмут на себя режиссуру проекта.

Испытаниями для команд станут традиционные для КВН разминка, песни, приветствия, домашние задания и прочее. По словам будущего судьи Гарика Мартиросяна, судить ему будет сложно, так как на сцену выйдут старые друзья. Но обещал смеяться только там, где ему будет смешно и подыгрывать старым товарищам.
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