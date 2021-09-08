Умер народный любимец — певец Уно Лооп: от боссановы до свинга на советско-эстонской эстраде

Tema loominguline tegevus algas 1950. aastal ning isegi pärast 80. juubelit jätkas ta veel aktiivset muusikalist tegevust.

Уно Лооп родился 31 мая 1930 года в Таллинне, где получил начальное и среднее образование.

Затем учился в Таллиннской музыкальной школе в 1954-1958 годах по специальности "теоретик музыки". А высшее музыкально-педагогическое образование (учитель музыки в средней школе, дирижер оркестра) получил в Таллиннском педагогическом институте в 1975-1980 годах.

Уно Лооп с певицей Хейди Тамме. ФОТО: Erakogu

В 1959-1961 и 1977-1992 годах работал в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса учителем истории музыки, пения и игры на гитаре, а в 1980-1990 годах - заведующим отделением джаза.

Долгое время Лооп был солистом эстрадного оркестра Эстонского радио, а в 1961-1965 годах - солистом Эстонского национального филармонического оркестра.

Лооп выступал и записывался со многими другими известными певцами, такими как Георг Отс, Эльс Химма, Хейди Тамме, Хели Саул-Ляэтс, Калмер Тенносаар, Марью Куут, Тармо Пихлап, Иво Линна и Яак Йоала.

Уно Лооп, 1970 год. ФОТО: Rahvusarhiiv

Помимо своей музыкальной деятельности, он всегда был вовлечен в соревновательные виды спорта, что свидетельствует о разносторонности Уно. На его счету звание чемпиона Эстонии по боксу, он также участвовал в соревнованиях по триатлону.

Эстонское телевидение записало несколько концертных фильмов о его деятельности.

Предлагаем послушать один из таких концертов и вспомнить замечательного артиста!