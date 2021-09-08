Ничего личного, это просто бизнес: Ким и Канье снова вместе?

Канье Уэст поджег себя и еще раз женился на Ким Кардашьян! Неужели супруги помирились? Сколько денег звезды заработали на своем расставание? Правда, что супермодель Ирина Шейк отвергла ухаживания артиста? И почему музыкант официально сменил имя?

Одна их главных обсуждаемых тем в мировом шоу-бизнесе – воссоединение Ким Кардашьян и Канье Уэста. Недавно телезвезда появилась на концерте рэпера в свадебном платье и фате. Они держались за руки, а уже за кулисами их поймали в объятиях друг друга.

Неужели Ким простила музыканта? Ведь еще недавно Канье ухаживал за русской моделью Ириной Шейк. Папарацци застали пару, прогуливающимися по окрестностям виллы рэпера. А затем они вместе отметили его день рождение на юге Франции. В это время Кардашьян искала утешение в кругу своей семьи и детей.

«Сейчас я немного успокоилась, мы больше не воюем с ним. Я просто пытаюсь принять это и смириться», – поделилась она чувствами.

Однако роман Уэста и Шейк продлился недолго. Модель заявила, что им лучше завершить отношения и остаться друзьями.

«Когда ты выбираешь не просто успешного мужчину, а нарцисса, надо понимать, что долгие отношения строить с ним очень тяжело», – прокомментировала кризисный психолог Мария Медведева.

Возможно, рэпер, пережив любовную неудачу, решил искать утешение у Ким и это их сблизило?

Ким подала на развод полгода назад. Причиной она назвала психическое расстройство супруга. Канье в свою очередь обвинил светскую львицу в том, что она плохая жена и заставляет его лечиться.

«Ким прилетела в Вайоминг вместе с доктором. Они хотели запереть меня в больнице. Все потому, что я плакал на сцене», – рассказала исполнитель в своем микроблоке.

Недавно Ким раскрыла истинные причины расставания. Якобы Канье настаивал на переезде в Чикаго. Он даже готов был жить порознь со своей семьей. А Кардашьян категорически была против:

«Мне не нужен муж, который хочет жить в другом штате. Я подумала, да, мы намного лучше ладим на расстоянии, но от этого мне еще хуже. Это не то, чего я хочу».

Инсайдеры говорят, что Канье рассказывает всем своим знакомым, что он снова сошелся с Ким. Однако в искренность звезд мало кто верит. Хейтеры обвиняют пару во лжи. Фальшивая свадьба не более чем продуманный пиар ход. Якобы так скандальный рэпер продвигает свой новый музыкальный альбом. А Ким просто поддерживает отца своих детей.

«Они не могут без этого жить, им просто необходимо давать какие-то инфоповоды и получать обратную связь», – объяснила PR-специалист Варвара Орлова.

Экс-возлюбленные любят эпатировать публику. Сначала в сеть якобы случайно попало интимное видео Ким. Затем Канье публично заявил, что настаивал на аборте, когда теледива была беременна. А на своем концерте он и вовсе поджег себя ради зрелища и лайков.

Шумиха вокруг Канье и Ким уже принесла обоим неплохие дивиденды. Спрос на бренд кроссовок рэпера вырос почти на 400 процентов, а косметическая марка теледивы оценивается больше, чем в один миллиард долларов.

«Ким и Канье стоит рассматривать как бизнес. Они играют на пиаре и зарабатывают миллиарды», – сказала Орлова.

Правда, сейчас Ким объявила, что ее косметический бренд временно прекращает работу. По ее словам, она хочет улучшить продукт. Но в сети подозревают: Ким просто намерена избавиться от фамилии мужа в названии марки. И поклонники поддерживают ее решение. Впрочем, и сам рэпер недавно подал документы на смену имени. Теперь он хочет, чтобы официально его звали не Канье Уэст, а просто Йе.

«Канье Уэст хочет себя связать с чем-то божественным. Возможно, он себя представляет идолом, звездой, идолом. Он придумывает все новые и новые методы пиара. Теперь – смена имени», – прокомментировал PR-специалист.



