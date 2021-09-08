Путин и Шойгу отправились на отдых в Сибирь
Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу проводят свой небольшой отпуск в Сибири. Об этом 7 сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу проводят свой небольшой отпуск в Сибири. Об этом 7 сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Отдых традиционный — лес, горы… В Москву они вернутся в среду вечером, так как на четверг у президента запланировано несколько мероприятий, в том числе встреча с Александром Лукашенко и участие в саммите БРИКС», — поделился Песков, передает портал «Известия».
Как отметил Песков, по пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири. Он не стал называть конкретное место отдыха российского президента. Песков добавил, что, если появятся фото и видео с отпуска президента и министра обороны, они сразу будут опубликованы на сайте Кремля.
Песков также отметил, что Шойгу, скорее всего, концептуально обсудил с президентом во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири.