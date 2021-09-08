Муцениеце излечилась после развода с Прилучным и больше не хочет вести свое шоу

Актриса и ведущая Агата Муцениеце на протяжении долгого времени вела разговорное YouTube-шоу «Честный развод», которое было «лечащей пилюлей» для нее после болезненного расставания с Павлом Прилучным. Однако, по словам артистки, формат интервью на просторах сети давно себя изжил — да и она сама за время съемок сумела излечить свое разбитое сердце, поэтому в скором времени планирует закрыть или переформатировать шоу.

«Если честно, уже не смотрю ни Дудя, ни Ксению Анатольевну. А мой „Честный развод“, есть такое ощущение, что был такой лечащей пилюлей и трансформацией для меня и всех, кто в такой ситуации. Я потеряла нить и необходимость писать „Честный развод“, ибо у самой больше так сильно не болит», — отметила Агата Муцениеце на странице в Instagram.

Актриса также добавила, что не намерена забрасывать шоу, однако выпуски будет снимать гораздо реже. По словам Муцениеце, она хотела бы попробовать себя в чем-то новом — будь то челленджи, пранки или блоги о путешествиях



