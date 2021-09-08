Муцениеце излечилась после развода с Прилучным и больше не хочет вести свое шоу
Актриса заявила, что формат интервью на просторах интернета давно себя изжил, пишет Пятый канал.
Актриса заявила, что формат интервью на просторах интернета давно себя изжил, пишет Пятый канал.
Актриса и ведущая Агата Муцениеце на протяжении долгого времени вела разговорное YouTube-шоу «Честный развод», которое было «лечащей пилюлей» для нее после болезненного расставания с Павлом Прилучным. Однако, по словам артистки, формат интервью на просторах сети давно себя изжил — да и она сама за время съемок сумела излечить свое разбитое сердце, поэтому в скором времени планирует закрыть или переформатировать шоу.
«Если честно, уже не смотрю ни Дудя, ни Ксению Анатольевну. А мой „Честный развод“, есть такое ощущение, что был такой лечащей пилюлей и трансформацией для меня и всех, кто в такой ситуации. Я потеряла нить и необходимость писать „Честный развод“, ибо у самой больше так сильно не болит», — отметила Агата Муцениеце на странице в Instagram.
Актриса также добавила, что не намерена забрасывать шоу, однако выпуски будет снимать гораздо реже. По словам Муцениеце, она хотела бы попробовать себя в чем-то новом — будь то челленджи, пранки или блоги о путешествиях