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Марина Федункив: «Мама Стефано хотела для сына молодую и красивую итальянку. Но получила то, что имеет»

Марина Федункив ФОТО: Instagram

Несколько недель назад Марина Федункив вышла замуж за итальянского красавца по имени Стефано. Многие до сих пор подвергают сомнению этот союза. Даже свекровь не сразу приняла невестку, пишет Starhit.ru.

50-летняя Марина не перестает шутить по поводу свадьбы и избранника, о котором в СМИ публикуют много слухов. Федункив ставят в укор, что она значительно старше мужа, что выглядит не так, как он и говорят много всяких нелестных слов. Но ей хватает мудрости не обращать внимания на эти сплетни.

«Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но мама получила то, что имеет сейчас», – с улыбкой говорит Марина.

Чтобы доказать всем искренность чувств, телезвезда пустила телеканал «Пятница!» на свою свадьбу и ее покажу в специальном выпуске реалити «Четыре свадьбы».

Напомним, Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи минувшей весной: пара скрывала мероприятие и тайно расписалась в одном из столичных МФЦ. Сыграть свадьбу они тогда не смогли из-за пандемии коронавируса. В итоге торжество перенесли на 27 августа, как раз на юбилей Марины. Поздравить молодоженов приехал цвет российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Николай Басков, Александр Ревва, Анна Плетнева и многие другие. Поздравить пару приехали и итальянские друзья Стефано, а также его мама.

Женщины не сразу нашли общий язык, но родные итальянца поняли его и в итоге приняли Марину. «Моя мама сказала, что если я влюблен, то она рада. Но когда дело дошло до деталей, что Марина актриса, известная личность, моя семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в интернете и просматривая видео с ней», – говорит новоиспеченный муж.

9 сентября на телеканале «Пятнице!» можно будет посмотреть эксклюзивные кадры подготовки к торжеству, интервью Марины и Стефано и фото и видео из личных архивов.


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