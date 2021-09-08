Марина Федункив: «Мама Стефано хотела для сына молодую и красивую итальянку. Но получила то, что имеет»

50-летняя Марина не перестает шутить по поводу свадьбы и избранника, о котором в СМИ публикуют много слухов. Федункив ставят в укор, что она значительно старше мужа, что выглядит не так, как он и говорят много всяких нелестных слов. Но ей хватает мудрости не обращать внимания на эти сплетни.

«Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но мама получила то, что имеет сейчас», – с улыбкой говорит Марина.

Чтобы доказать всем искренность чувств, телезвезда пустила телеканал «Пятница!» на свою свадьбу и ее покажу в специальном выпуске реалити «Четыре свадьбы».

Напомним, Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи минувшей весной: пара скрывала мероприятие и тайно расписалась в одном из столичных МФЦ. Сыграть свадьбу они тогда не смогли из-за пандемии коронавируса. В итоге торжество перенесли на 27 августа, как раз на юбилей Марины. Поздравить молодоженов приехал цвет российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Николай Басков, Александр Ревва, Анна Плетнева и многие другие. Поздравить пару приехали и итальянские друзья Стефано, а также его мама.

Женщины не сразу нашли общий язык, но родные итальянца поняли его и в итоге приняли Марину. «Моя мама сказала, что если я влюблен, то она рада. Но когда дело дошло до деталей, что Марина актриса, известная личность, моя семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в интернете и просматривая видео с ней», – говорит новоиспеченный муж.

9 сентября на телеканале «Пятнице!» можно будет посмотреть эксклюзивные кадры подготовки к торжеству, интервью Марины и Стефано и фото и видео из личных архивов.



