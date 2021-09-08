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Перемены в семье или тяжелая болезнь: почему пропала Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон переживают сейчас нелегкие времена. Смерть принца Филиппа и скандал, спровоцированный принцем Гарри и Меган Маркл, несколько подкосили их. Однако впереди, возможно, теперь появился просвет, пишет Экспресс газета.

Поклонники в панике - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пропала. Супруга принца Уильяма не выходит в свет уже 58 дней, что для монаршей особы немыслимо. Несмотря на пандемию, практически ежедневно члены королевской семьи должны появляться на различных мероприятиях и встречах, а герцогиня вовсе не выходит из дома.

Представители дворца хранят молчание, поэтому общественности остается только строить догадки о том, почему же супруга принца избегает контактов с кем-либо. Исчезновение Кейт Миддлтон совпало с новостями о том, что семейство собирается перебраться в Виндзор, поближе к королеве, которая скоро вернется в замок после летних каникул в Балморале. По официальной версии, герцоги решили не оставлять родственницу в одиночестве, но в британской прессе уже не раз заявляли о том, что переезд связан со скорым восхождением на престол принца Уильяма. Эксперты убеждены, что трон займет именно он, а не принц Чарльз.

Еще одна версия - вездесущий коронавирус, которым, возможно, заразилась и герцогиня. В июле Кейт стала почетной гостьей Уимблдонского турнира, после которого выяснилось, что у одного из посетителей, с которым она контактировала, подтвердилась инфекция. Несмотря на полученную ранее прививку и прекрасное самочувствие, Миддлтон решила перестраховаться и выдержать двухнедельный карантин и пропустила мероприятие в Букингемском дворце. Принц Уильям и его отец принц Чарльз COVID-19 уже переболели, так что поклонники предполагают, что теперь настал черед герцогини.


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